Maisons de retraite / EHPAD en Charente-Maritime

Maisons de retraite et EHPAD en Charente-Maritime

En Charente-Maritime, on compte 106 EHPAD, plutôt bien répartis entre le littoral atlantique, les vallées de la Charente et de la Seugne, et les villes comme La Rochelle, Saintes ou Rochefort. Il faut dire que le département attire pas mal de retraités chaque année avec son climat doux. Le maillage sanitaire tient la route aussi. Quand une personne âgée perd en autonomie, trouver le bon EHPAD demande de jongler avec plusieurs critères : est-ce que la famille pourra venir facilement ? Quel budget prévoir ? Et qu'en est-il des soins et du cadre au quotidien ?

106 EHPAD entre La Rochelle, Saintes et littoral atlantique

106 établissements, ça place la Charente-Maritime au-dessus de la moyenne nationale en densité d'accueil. On y trouve 54 EHPAD publics, 64 privés et 26 structures associatives - les familles ont du choix, ce qui n'est pas le cas partout. Côté capacité, comptez en moyenne 80 places par établissement.

La Rochelle arrive en tête avec 7 EHPAD. Viennent ensuite Saintes qui en regroupe 6, puis Rochefort avec ses 5 établissements. Des communes plus petites complètent le tableau : Saint-Jean-d'Angély (3 EHPAD), Saint-Georges-de-Didonne (3), Jonzac (2) ou encore Lagord (2). Que vous cherchiez sur la côte, dans les terres ou en ville, il y a de quoi trouver.

Combien coûte un EHPAD en Charente-Maritime (17)

La question du prix, c'est souvent celle qui vient en premier. En Charente-Maritime, le coût d'un EHPAD dépend du type de chambre, du statut (public, privé, associatif) et des prestations. Le tarif hébergement couvre la chambre, les repas, l'entretien du linge et les animations. S'y ajoutent le tarif dépendance (calculé selon le GIR) et le tarif soins, lui pris en charge par l'Assurance maladie.

Type de chambre Tarif médian / mois Fourchette Chambre simple 2 610 € 1 957 € à 3 420 € Chambre double 2 160 € 1 650 € à 2 940 € Chambre unité protégée 2 850 € 2 100 € à 3 720 € Chambre de luxe 3 053 € 2 715 € à 4 050 €

Le tarif dépendance journalier s'élève à 6,16 € quel que soit le groupe GIR (de 1 à 6), soit dans les 185 € par mois. Ce montant, fixé par le conseil départemental, reste le même dans les EHPAD publics et associatifs habilités à l'aide sociale. Dans les EHPAD privés, le tarif dépendance peut varier - mieux vaut vérifier auprès de l'établissement avant de signer quoi que ce soit.

Pour donner un ordre d'idée : une chambre simple en EHPAD public revient à environ 2 600 € par mois. En privé, on grimpe entre 2 800 et 3 400 €. La chambre double - option souvent retenue par les couples, d'ailleurs - permet d'économiser à peu près 450 € par personne et par mois. Loin d'être négligeable.

Bien choisir sa maison de retraite en Charente-Maritime (17)

Choisir un EHPAD en Charente-Maritime, ça ne se fait pas sur catalogue. Le mieux reste de visiter, et si possible à l'heure du repas ou pendant une activité - on voit tout de suite l'ambiance. Voici ce qui aide à comparer :

La localisation géographique et la facilité d'accès pour les proches - un EHPAD proche du domicile familial favorise le maintien du lien social

Le taux d'encadrement soignant : nombre d'aides-soignants et d'infirmiers rapporté au nombre de lits

La présence d'une unité protégée pour les personnes atteintes de troubles cognitifs (maladie d'Alzheimer ou apparentée)

Les aménagements extérieurs - jardins thérapeutiques, terrasses sécurisées - qui comptent dans le quotidien des pensionnaires

Le projet d'établissement et les activités proposées : ateliers mémoire, sorties, animations culturelles

Le dossier d'admission en EHPAD comprend un volet administratif et un volet médical. Un conseil qu'on entend souvent : envoyez plusieurs dossiers en même temps. Les délais d'attente peuvent traîner pendant des mois, surtout dans les EHPAD publics les plus demandés de La Rochelle ou Saintes.

Soins et vie quotidienne en EHPAD en Charente-Maritime (17)

Chaque EHPAD du département s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire - médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinésithérapeutes. C'est le médecin coordonnateur qui met en place le projet de soins individualisé, en lien avec le médecin traitant.

La journée s'articule autour de grands moments : toilette et soins le matin, repas préparés sur place (adaptés aux régimes - textures modifiées, sans sel, diabétique), activités l'après-midi, temps calme en soirée. Un truc plutôt sympa dans le coin : certains EHPAD organisent des sorties encadrées. Promenades sur le front de mer à Royan, tours de marché à Saintes, balades dans les marais... Ça change le quotidien.

Les unités protégées existent dans une quarantaine d'EHPAD du département. Elles accueillent les personnes désorientées dans un espace sécurisé, avec du personnel formé aux approches non médicamenteuses. Comptez un tarif médian de 2 850 € par mois pour ce type de prise en charge. Certains établissements proposent aussi un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) pour des ateliers sensoriels et de stimulation cognitive destinés aux personnes avec des troubles modérés du comportement.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour en Charente-Maritime (17)

L'hébergement permanent, c'est la formule classique : le pensionnaire s'installe dans l'EHPAD avec un accompagnement continu 24h/24. Le contrat de séjour détaille les conditions tarifaires, les prestations et les droits du pensionnaire.

L'hébergement temporaire répond à un besoin ponctuel. Sortie d'hospitalisation, absence d'un aidant, envie de tester avant de se décider - les raisons sont variées. Ça dure de quelques semaines à trois mois. Plusieurs EHPAD en Charente-Maritime ont des places réservées pour ça, notamment du côté de Rochefort et Jonzac.

L'accueil de jour, lui, s'adresse aux personnes âgées qui vivent chez elles mais viennent passer une ou plusieurs journées par semaine en EHPAD. Pour les aidants, c'est un vrai bol d'air. À La Rochelle et Saintes, plusieurs EHPAD proposent cette formule.

APA, ASH et aides financières en Charente-Maritime (17)

Soyons honnêtes : un EHPAD, ça coûte cher. Heureusement, plusieurs aides permettent d'alléger la facture. L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) prend en charge une partie du tarif dépendance. Le montant varie selon le GIR et les revenus - la demande se fait auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) peut couvrir tout ou partie du tarif hébergement quand les revenus ne suffisent pas. Attention, elle n'est accessible que dans les EHPAD habilités à l'aide sociale - en gros, les structures publiques et associatives. Sur les 54 EHPAD publics du département, la grande majorité sont habilités.

APA en établissement : réduit le tarif dépendance selon les revenus et le GIR

ASH : prise en charge du tarif hébergement sous conditions de ressources

APL ou ALS : aides au logement versées par la CAF, applicables en EHPAD conventionné

Réduction d'impôt : 25 % des dépenses d'hébergement et de dépendance, plafonnées à 10 000 € par an

En cumulant ces dispositifs, le reste à charge peut baisser de 30 à 60 % selon les situations. Pour y voir clair, montez un dossier complet auprès du CCAS ou du conseil départemental. Ils vous indiqueront toutes les aides au financement d'un EHPAD auxquelles le futur pensionnaire a droit.

Où trouver un EHPAD en Charente-Maritime (17)

La Rochelle et ses 7 EHPAD forment le premier pôle d'accueil du département. Juste derrière, Saintes (6 EHPAD) et Rochefort (5 EHPAD) complètent l'offre urbaine. Vers le sud, Jonzac et Saint-Jean-d'Angély ont des EHPAD à taille humaine, tandis que Saint-Georges-de-Didonne offre un cadre balnéaire que les familles apprécient. Comparez les 106 EHPAD de Charente-Maritime sur BookingSeniors pour identifier l'établissement qui correspond à vos attentes et à votre budget.