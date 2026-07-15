Maisons de retraite / EHPAD en Gironde

Maisons de retraite et EHPAD en Gironde

174 EHPAD entre Bordeaux, Médoc et Libournais en Gironde

Plus vaste département de France métropolitaine, la Gironde (33) accueille 174 EHPAD répartis sur un territoire aux visages multiples. La métropole bordelaise concentre une large part de l'offre : Bordeaux compte à elle seule 22 maisons de retraite médicalisées, tandis que Mérignac en propose 7, Pessac 6 et Talence 4. Au-delà de l'agglomération, le Libournais dispose de 5 établissements à Libourne et de divers établissements dans les communes voisines. Le Médoc, entre vignobles et estuaire, offre un cadre plus rural avec des EHPAD à taille humaine implantés dans les bourgs de Lesparre-Médoc ou Pauillac. L'Entre-deux-Mers, vallonné et verdoyant, abrite des établissements à Créon, Targon ou La Réole. Côté Bassin d'Arcachon et sud du département, Arcachon, La Teste-de-Buch et Gujan-Mestras proposent des EHPAD profitant d'un environnement maritime apprécié des familles. Avec une capacité moyenne de 71 places par établissement, le parc girondin mêle structures publiques (99 établissements), privées (102) et associatives (65). Les familles en recherche d'un hébergement adapté pour un proche âgé dépendant disposent donc d'un large éventail de choix.

Combien coûte un EHPAD en Gironde (33)

Le coût d'un EHPAD en Gironde varie selon le type de chambre, le statut de l'établissement et sa localisation. En centre-ville de Bordeaux, les tarifs sont naturellement plus élevés que dans les zones rurales du Médoc ou de l'Entre-deux-Mers. La chambre simple affiche une médiane de 2 963 €/mois, avec un plancher à 1 792 € dans les structures publiques les plus accessibles et des tarifs pouvant atteindre 4 200 € dans les EHPAD privés haut de gamme. La chambre double, moins répandue, se situe autour de 2 250 €/mois (de 1 786 € à 2 855 €). Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer, les unités protégées facturent en médiane 3 390 €/mois, dans une fourchette allant de 2 100 € à 4 236 €.

Type de chambre Tarif médian Fourchette basse Fourchette haute Chambre simple 2 963 €/mois 1 792 € ~4 200 € Chambre double 2 250 €/mois 1 786 € 2 855 € Unité protégée 3 390 €/mois 2 100 € 4 236 €

À ces frais d'hébergement s'ajoute le tarif dépendance, calculé selon le niveau de perte d'autonomie évalué par la grille GIR. En Gironde, les montants journaliers moyens sont les suivants : GIR 1-2 (dépendance lourde) à 21,27 €/jour, GIR 3-4 (dépendance modérée) à 13,50 €/jour et GIR 5-6 (autonomie conservée) à 5,72 €/jour. Concrètement, pour une personne classée GIR 3, le tarif dépendance représente environ 410 € supplémentaires par mois. Le financement d'un EHPAD repose sur la combinaison du tarif hébergement, du tarif dépendance et des éventuelles aides perçues.

Bien choisir sa maison de retraite en Gironde (33)

Comment trouver l'EHPAD qui correspond vraiment aux besoins de votre proche ? En Gironde, l'offre est tellement diversifiée que quelques critères bien ciblés aident à orienter la décision vers l'établissement le plus adapté.

Proximité familiale : privilégier un EHPAD proche du domicile des aidants facilite les visites régulières. La métropole bordelaise, bien desservie par le tramway et les bus, offre un accès simple à de nombreux établissements.

privilégier un EHPAD proche du domicile des aidants facilite les visites régulières. La métropole bordelaise, bien desservie par le tramway et les bus, offre un accès simple à de nombreux établissements. Qualité des soins : vérifier le ratio soignants/pensionnaires, la présence d'un médecin coordonnateur et les spécialisations proposées (unité Alzheimer, soins palliatifs).

vérifier le ratio soignants/pensionnaires, la présence d'un médecin coordonnateur et les spécialisations proposées (unité Alzheimer, soins palliatifs). Cadre de vie : visiter les locaux pour évaluer la luminosité des chambres, l'aménagement des espaces communs, la présence d'un jardin ou d'une terrasse. Les EHPAD du Bassin d'Arcachon ou de l'Entre-deux-Mers offrent souvent un environnement calme et verdoyant.

visiter les locaux pour évaluer la luminosité des chambres, l'aménagement des espaces communs, la présence d'un jardin ou d'une terrasse. Les EHPAD du Bassin d'Arcachon ou de l'Entre-deux-Mers offrent souvent un environnement calme et verdoyant. Projet d'établissement : chaque EHPAD définit un projet de vie centré sur le bien-être des personnes accueillies. Le consulter aide à comprendre la philosophie de l'équipe.

Avant toute admission, il faut préparer un dossier d'admission en EHPAD. Ce dossier unique, valable pour plusieurs établissements simultanément, comprend un volet administratif et un volet médical rempli par le médecin traitant. Un bon réflexe : déposer plusieurs dossiers en parallèle dans différents EHPAD girondins. Ça raccourcit les délais d'attente, souvent de quelques semaines à plusieurs mois selon les secteurs les plus demandés comme Bordeaux centre ou Pessac.

Soins et vie quotidienne en EHPAD en Gironde (33)

Un EHPAD (Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) assure un accompagnement médical et paramédical permanent. En Gironde, les équipes soignantes comprennent généralement des infirmiers, des aides-soignants, des kinésithérapeutes et des psychologues. Un médecin coordonnateur supervise les protocoles de soins et fait le lien avec les médecins traitants et les hôpitaux. Le CHU de Bordeaux, les cliniques de Libourne ou d'Arcachon se trouvent à proximité de la plupart des établissements du département.

Mais la vie en EHPAD ne se limite pas aux soins, loin de là. Les animations occupent une place importante : ateliers mémoire, activités manuelles, gymnastique douce, musicothérapie, sorties culturelles dans les musées bordelais ou promenades le long des quais de la Garonne. La restauration, préparée sur place dans la majorité des établissements girondins, tient compte des régimes alimentaires spécifiques et propose des menus adaptés aux textures modifiées quand c'est nécessaire. Certains EHPAD organisent même des repas à thème mettant en valeur la gastronomie du Sud-Ouest, c'est un vrai plus pour les pensionnaires.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour en Gironde (33)

Les EHPAD girondins proposent trois formules d'accueil distinctes, chacune répondant à une situation particulière. L'hébergement permanent est la formule la plus courante. Le pensionnaire s'installe durablement dans l'établissement, qui devient son lieu de vie principal. La chambre peut être personnalisée avec du mobilier et des objets personnels pour recréer un environnement familier.

L'hébergement temporaire, d'une durée de quelques semaines à quelques mois, répond à des besoins ponctuels : sortie d'hospitalisation nécessitant une convalescence encadrée, absence momentanée de l'aidant familial (vacances, maladie), ou période d'essai avant une entrée définitive. Vous hésitez encore ? Cette formule est justement utile pour les familles qui souhaitent évaluer comment leur proche s'adapte à la vie en collectivité.

L'accueil de jour, proposé par plusieurs EHPAD de la métropole bordelaise et du Libournais, donne la possibilité aux personnes âgées vivant à domicile de profiter d'activités et de soins durant la journée, tout en rentrant chez elles le soir. Cette solution soulage les aidants familiaux et retarde parfois l'entrée en hébergement permanent. Les tarifs de l'accueil de jour varient de 20 € à 40 € par journée selon les établissements, avant déduction des aides.

APA, ASH et aides financières en Gironde (33)

Plusieurs dispositifs aident à alléger le coût d'un séjour en EHPAD en Gironde. L'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) en établissement couvre une partie du tarif dépendance. Versée par le Département de la Gironde, son montant dépend du niveau de GIR et des ressources du bénéficiaire. Pour une personne classée GIR 1-2 aux revenus modestes, l'APA peut couvrir la quasi-totalité du tarif dépendance, soit jusqu'à 640 € par mois environ.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) s'adresse aux personnes dont les ressources ne suffisent pas à couvrir les frais d'hébergement. Le Conseil départemental de la Gironde l'accorde sous conditions de ressources, pour les établissements habilités à l'aide sociale (principalement les EHPAD publics et certains associatifs). Le département prend alors à sa charge la différence entre le coût de l'hébergement et la participation du pensionnaire, fixée à 90 % de ses revenus, avec un minimum de 115 € mensuels laissés à disposition.

D'autres aides complètent ces dispositifs :

APL ou ALS : les aides au logement de la CAF s'appliquent aussi en EHPAD, sous conditions de conventionnement de l'établissement. Elles peuvent représenter 150 € à 250 € par mois.

les aides au logement de la CAF s'appliquent aussi en EHPAD, sous conditions de conventionnement de l'établissement. Elles peuvent représenter 150 € à 250 € par mois. Réduction d'impôt : 25 % des frais d'hébergement et de dépendance restant à charge, dans la limite de 10 000 € par an, soit une réduction maximale de 2 500 € par personne hébergée.

25 % des frais d'hébergement et de dépendance restant à charge, dans la limite de 10 000 € par an, soit une réduction maximale de 2 500 € par personne hébergée. Aides des caisses de retraite : certaines caisses complémentaires proposent des aides ponctuelles ou régulières pour les séjours temporaires.

Pour optimiser le financement de l'EHPAD, pensez à déposer simultanément les demandes d'APA, d'ASH et d'APL dès que la date d'entrée est confirmée.

Où trouver un EHPAD en Gironde (33)

Bordeaux rassemble 22 EHPAD, la plus forte concentration du département. Mérignac dispose de 7 établissements, Pessac en compte 6, et Libourne propose 5 maisons de retraite médicalisées pour couvrir le secteur du Libournais. Talence et Villenave-d'Ornon accueillent chacune 4 EHPAD, tandis que Cestas et Eysines en proposent 3. Au total, les 174 EHPAD de Gironde couvrent chaque secteur du département, de quoi trouver une place adaptée près de chez vous.