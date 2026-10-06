BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence La Claire Fontaine à La Rochelle (17)

4.9 (9)
Maison de retraite / EHPAD à La Rochelle (17)
6 Rue du Gué, 17000 La Rochelle

Les points forts de l'établissement

Cadre historique de l'ancien monastère Sainte-Claire Unité protégée Alzheimer et équipe de nuit interne Triple habilitation APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence La Claire Fontaine

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, la Claire Fontaine dispose d'une unité de soins adaptés de 12 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Une équipe formée assure une prise en charge spécifique et sécurisée.
Un séjour temporaire est-il possible ?
Oui, l'établissement réserve 2 places pour les séjours temporaires. Cette formule permet de soulager les aidants familiaux ou d'accompagner une convalescence avant un retour à domicile.
Quelles aides financières peut-on solliciter ?
La résidence est habilitée APA, ASH et APL/ALS. Selon votre situation, vous pouvez cumuler l'allocation personnalisée d'autonomie pour la dépendance, l'aide sociale à l'hébergement et l'aide au logement pour réduire le reste à charge.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Sud Saintonge - Maison de retraite / EHPAD à Saujon
Places disponibles

Résidence Sud Saintonge

4.8 (9)

Saujon (17600)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 460 € par mois
Les Jardins du Marais - Maison de retraite / EHPAD à Saint-Agnant
Places disponibles

Les Jardins du Marais

5.0 (7)

Saint-Agnant (17620)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 000 € par mois
Le Clos des Fontaines - Maison de retraite / EHPAD à Rochefort
Places disponibles

Le Clos des Fontaines

5.0 (8)

Rochefort (17300)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 550 € par mois
Résidence Du Chateau De Mons - Maison de retraite / EHPAD à Royan
Places disponibles

Résidence Du Chateau De Mons

4.8 (6)

Royan (17200)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 300 € par mois
Les Portes du Jardin - Maison de retraite / EHPAD à Tonnay-Charente
Places disponibles

Les Portes du Jardin

4.9 (8)

Tonnay-Charente (17430)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 150 € par mois
Résidence Les Aloes - Maison de retraite / EHPAD à Saint-Sulpice-de-Royan
Places disponibles

Résidence Les Aloes

5.0 (10)

Saint-Sulpice-de-Royan (17200)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 670 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de La Rochelle