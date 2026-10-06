Résidence La Claire Fontaine à La Rochelle (17)
4.9 (9)
Maison de retraite / EHPAD à La Rochelle (17)
6 Rue du Gué, 17000 La Rochelle
Les points forts de l'établissement
Cadre historique de l'ancien monastère Sainte-Claire Unité protégée Alzheimer et équipe de nuit interne Triple habilitation APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence La Claire Fontaine
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, la Claire Fontaine dispose d'une unité de soins adaptés de 12 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Une équipe formée assure une prise en charge spécifique et sécurisée.
Un séjour temporaire est-il possible ?
Oui, l'établissement réserve 2 places pour les séjours temporaires. Cette formule permet de soulager les aidants familiaux ou d'accompagner une convalescence avant un retour à domicile.
Quelles aides financières peut-on solliciter ?
La résidence est habilitée APA, ASH et APL/ALS. Selon votre situation, vous pouvez cumuler l'allocation personnalisée d'autonomie pour la dépendance, l'aide sociale à l'hébergement et l'aide au logement pour réduire le reste à charge.
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