Pour l'instant un sans faute. Notre cousine vient d'entrer à la Résidence. C'est un choix (douloureux) de sa part. Très bon accueil pour elle-même et notre famille. Tout le personnel quel qu'il soit est adorable et à l'écoute. A priori les repas sont globalement bons. Notre cousine a pu sans problème aménager sa chambre comme elle le souhaitait. Valide (avec une cane) elle peut sortir de sa chambre comme elle le souhaite même à La Rochelle accompagnée. Espérons que rien ne change.

Par Evelyne L. • Résidence La Claire Fontaine , La Rochelle