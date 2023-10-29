Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Rochelle
Pour l'instant un sans faute. Notre cousine vient d'entrer à la Résidence. C'est un choix (douloureux) de sa part. Très bon accueil pour elle-même et notre famille. Tout le personnel quel qu'il soit est adorable et à l'écoute. A priori les repas sont globalement bons. Notre cousine a pu sans problème aménager sa chambre comme elle le souhaitait. Valide (avec une cane) elle peut sortir de sa chambre comme elle le souhaite même à La Rochelle accompagnée. Espérons que rien ne change.
Par Evelyne L. • Résidence La Claire Fontaine , La Rochelle
L'équipe de La Claire Fontaine a entouré ma mère pendant plus de quatre ans et jusque dans ses derniers instants avec dévouement et humanité. J'ai moi-même été soutenue à chaque étape de l'évolution de son état par le personnel, à l'écoute de mes besoins et de ma douleur.
Par Catherine F. • Résidence La Claire Fontaine , La Rochelle
Mon amie est soulagée d'avoir pu entrer à La Claire fontaine. Le personnel a toujours le sourire et est très agréable. J'ai mangé avec elle et je me suis crue au restaurant. Merci à tous le personnel pour vos attentions je suis rassurée qu'elle soit si bien entourée.
Par Patou P. • Résidence La Claire Fontaine , La Rochelle