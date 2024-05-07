Je remercie le personnel qui a accompagné pendant 5 ans ma maman. Sa dernière journée de vie a bien été pris en charge pour qu’elle ne souffre et parte sereinement . Je l’ai quitté à 23h00 étant rassuré grâce à la présence , d’une aide soignante ( en intérim )avec la quelle j’ai ressenti une forte spiritualité , plus nos échanges à ce sujet. Ma maman étant croyante , je l’ai quitté en paix, car son choix été de partir . J’ai constaté un accompagnement en fin de vie remarquable . Merci

Par Jean S. • Résidence L'Oceane , Saint-Georges-de-Didonne