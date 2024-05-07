Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Georges-de-Didonne
Je tenais a remercier toute l'equipe de restauration, nous avons feté les 95 ans de notre maman au restaurant des familles à l'ehpad océane . Tout était parfait du debut à la fin. Merci a Dylan et Isabelle qui nous ont servi. Merci au chef pour ce si bon repas. Nous avons passé un excellent moment convivial avec notre maman. Elle était heureuse et nous aussi. Franchement un trés bon etablissement.
Par Chouquette V. • Résidence L'Oceane , Saint-Georges-de-Didonne
Je remercie le personnel qui a accompagné pendant 5 ans ma maman. Sa dernière journée de vie a bien été pris en charge pour qu’elle ne souffre et parte sereinement . Je l’ai quitté à 23h00 étant rassuré grâce à la présence , d’une aide soignante ( en intérim )avec la quelle j’ai ressenti une forte spiritualité , plus nos échanges à ce sujet. Ma maman étant croyante , je l’ai quitté en paix, car son choix été de partir . J’ai constaté un accompagnement en fin de vie remarquable . Merci
Par Jean S. • Résidence L'Oceane , Saint-Georges-de-Didonne
Notre maman a résidé à l Océane durant 18 mois. Nous n oublierons jamais l accueil chaleureux de madame Monteil,la directrice, la gentillesse et l humanité de toute l équipe de l Océane,du dynamisme de l'équipe d'animation. Nous allions régulièrement manger avec notre maman où nous passions un agréable moment ds le salon des familles. La cuisine était traditionnelle et savoureuse (surtout les profiteroles au chocolat
Par Valerie B. • Résidence L'Oceane , Saint-Georges-de-Didonne
Une équipe dévouée , à l écoute et un service irréprochable. Notre oncle a été accompagné jusqu’à ses derniers jours avec bienveillance et dévouement. Nous avons été très touchés par le bouquet de fleurs et le petit mot d adieu de toute l’équipe le jour de son enterrement . Merci à tous le personnel .famille feu Paul Pairain.
Par Dany R. • Résidence L'Oceane , Saint-Georges-de-Didonne
Ma belle-soeur handicapée trisomique a été accueillie en mars 2019 à la Résidence Océane et elle y a vécu heureuse et épanouie, choyée par tout le personnel, les infirmières et la Directrice, pendant presque deux ans. Un chaleureux merci à toute l'équipe de l'Océane!
Par Colus M. • Résidence L'Oceane , Saint-Georges-de-Didonne