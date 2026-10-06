Les Jardins de Loulay à Loulay (17)
5.0 (11)
Maison de retraite / EHPAD à Loulay (17)
2 Bis rue du Huit Mai 1945, 17330 Loulay
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Unité protégée Alzheimer de 22 places Cadre verdoyant avec jardin et parc
À propos de l'établissement
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Les Jardins de Loulay
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Les Jardins de Loulay dispose d'une unité protégée de 22 places dédiée aux personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une équipe formée accompagne les résidents dans un cadre adapté et sécurisé.
Un séjour temporaire est-il possible pour ma mère ?
Oui, la résidence propose 6 places en accueil temporaire. Cette formule convient pour un répit de l'aidant, une convalescence ou un essai avant un hébergement permanent. Il est recommandé de contacter la direction au 05 46 33 82 12 pour vérifier les disponibilités.
Quelles aides financières peut-on solliciter ?
L'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Selon la situation du résident, ces aides peuvent couvrir une partie des frais d'hébergement et de dépendance. Un dossier est à constituer auprès du conseil départemental de la Charente-Maritime ou de la CAF.
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