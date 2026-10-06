L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Les Jardins de Loulay dispose d'une unité protégée de 22 places dédiée aux personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une équipe formée accompagne les résidents dans un cadre adapté et sécurisé.

Un séjour temporaire est-il possible pour ma mère ? Oui, la résidence propose 6 places en accueil temporaire. Cette formule convient pour un répit de l'aidant, une convalescence ou un essai avant un hébergement permanent. Il est recommandé de contacter la direction au 05 46 33 82 12 pour vérifier les disponibilités.