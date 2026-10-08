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Résidence L'Oceane à Saint-Georges-de-Didonne (17)

5.0 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Georges-de-Didonne (17)
92 Ter Avenue du Lieutenant Colonel Tourtet , 17110 Saint-Georges-de-Didonne

Les points forts de l'établissement

Unité Alzheimer dédiée et équipe paramédicale interne Jardin arboré à 1 km de la plage Habilitée APA, ASH et APL/ALS

À propos de l'établissement

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Résidence L'Oceane

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Questions fréquentes

La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence L'Océane dispose d'une unité protégée de 14 lits dédiée à l'accompagnement des personnes désorientées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Une équipe formée assure une prise en charge adaptée.
Un séjour temporaire est-il possible ?
Oui, l'établissement propose 2 lits réservés aux séjours temporaires, utiles pour une période de répit des aidants ou une convalescence après hospitalisation. Les conditions précises sont à confirmer directement auprès de la résidence.
Quelles aides financières sont acceptées ?
La Résidence L'Océane est habilitée à l'APA, à l'ASH et à l'APL/ALS. Les familles peuvent solliciter ces dispositifs pour réduire le coût de l'hébergement selon les ressources et le niveau de dépendance du résident.

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