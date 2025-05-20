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Maisons de retraite / EHPAD à Tonnay-Charente (17430)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Tonnay-Charente

Super journée ce samedi avec danse contry bravo à tous.

Par Colette L. Les Portes du Jardin , Tonnay-Charente

Cela fait maintenant 10 ans que j 'interviens au portes du Jardin et c'est toujours un réel plaisir de venir y travailler chaque semaine. La direction ainsi que l'équipe pédagogique et le personnel soignant sont non seulement agréables et souriants mais aussi à l'écoute et disponibles. C'est dans ce lieu accueillant et chaleureux que chacun veille au bien-être des résidents.

Par Nathalie E. Les Portes du Jardin , Tonnay-Charente

Personnel accueillant établissement propre

Par Elodie G. Les Portes du Jardin , Tonnay-Charente

Depuis plusieurs années je viens régulièrement proposer aux résidents des animations musicales et je dois dire que c'est une résidence vraiment très agréable, avec un personnel professionnel, souriant et à l'écoute. Un excellent service de restauration également, un jardin verdoyant et de nombreuses activités proposées par l'équipe d'animation. Une directrice sympathique, dynamique et accessible dont l'engagement est à la hauteur des prestations haut de gamme que propose ce lieu de vie dédié à nos aînés.

Par Vincent J. Les Portes du Jardin , Tonnay-Charente

Un beau moment partagé pour les 100 ans de ma mère autour d'un bon repas servi avec gentillesse, joie et générosité. Merci à vous également pour le bouquet et le cadeau. Tout le monde réuni était ravi.

Par Annie P. Les Portes du Jardin , Tonnay-Charente

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