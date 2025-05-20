Depuis plusieurs années je viens régulièrement proposer aux résidents des animations musicales et je dois dire que c'est une résidence vraiment très agréable, avec un personnel professionnel, souriant et à l'écoute. Un excellent service de restauration également, un jardin verdoyant et de nombreuses activités proposées par l'équipe d'animation. Une directrice sympathique, dynamique et accessible dont l'engagement est à la hauteur des prestations haut de gamme que propose ce lieu de vie dédié à nos aînés.

Par Vincent J. • Les Portes du Jardin , Tonnay-Charente