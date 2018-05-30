generalment je ne fais jammais de commentaires sur internet ; mon pere a ete admis au Chateau de Mons en 2009 donc une dizaine d'annees , je voudrais tout d'abord remercier tous le personel du Chateau de Mons , plus specialement le personnel des etages qui ont toujours le sourire et present ; aussi un grand MERCI a Catherine a l'acceuil qui est toujours aux petits soins et souriante lorsque nous visitons mon pere , Valerie egalement qui depuis 10-11 annees a toujours repondus a mes demandes avec ce proffessionalisme qui est tres rare en France , Docteur Mazet egalement qui me tient tres au courant de l'evolution medical de mon pere , finalement je suis desole si j'oublie quelques personnes mais Merci a vous tous et a vous toutes pour votre acceuil chaleureux , pour votre proffesionalisme car cela ne doit pas etre facile tous les jours , et puis finalement merci a Monsieur le Directeur (Mr. Garnier) cette Ephad le Chateau de Mons est certainement le reflet de votre direction ...Bravo a tous! desole pour les fautes ; je suis mieux en Anglais I usually do not comment on the internet; my father was admitted to the Chateau de Mons in 2009 so about ten years, I would first like to thank all the staff of the Chateau de Mons, especially the staff of the floors who always have a smile and present; also a big THANK YOU to Catherine at the welcome who is always very caring and smiling when we visit my father, Valerie also who for 10-11 years has always responded to my requests with proffessionalism that is very rare in France, Dr. Mazet also that keeps me very aware of the medical evolution of my father, finally I'm sorry if I forget some people but thank you all and all of you for your warm welcome, for your proffesionalism because it should not be easy every day, and finally thanks to Mr. Director (Mr. Garnier) this Ephad the Chateau de Mons is certainly a reflection of your direction ... Congratulations to all!

Par Claude C. • Résidence Du Chateau De Mons , Royan