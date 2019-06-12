Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Rochefort
Nous tenons sincèrement à remercier tous les intervenants de la résidence du Clos des fontaines pour avoir accompagné ma grand-mère, Trudi, dans son quotidien avec tant de bienveillance, respect, empathie et professionnalisme. Cette prise en charge, basée sur la confiance et une communication régulière entre autre avec Dr Corby et Chantal l’infirmière, sans oublier les aides soignantes toujours à l’écoute, patientes et douces, m’ a confirmé tout au long du séjour le sentiment d’avoir pris la bonne décision en installant ma grand-mère au Clos des fontaines. Ajoutée à cela l’équipe de restauration qui a contribué à son bien-être. Merci aussi à Rose pour son accueil toujours aussi chaleureux et à Audrey pour ses initiatives créatives ! Je sais que ma grand-mère, Trudi, est partie en paix et envoie toute ma gratitude à toute l’équipe ! Isabelle sa petite fille
Par Isabelle G. • Le Clos des Fontaines , Rochefort
Notre maman a été accueillie au Clos des Fontaines d’août 2023 à mai 2024. Nous sommes satisfaits et reconnaissants de la qualité de la prise en charge dont elle a bénéficié. Nous ne pouvons écarter de ce professionnalisme confirmé une humanité, une bienveillance, une empathie, un grand respect tant envers elle qu’envers nous, sa famille. Notre reconnaissance se tourne vers tous : - l'équipe d'hôtellerie et restauration toujours parfaite, - l'équipe soignante très investie, présente, souriante et professionnelle tout au long du séjour, - le docteur Corby et Monsieur Jacob, le kinésithérapeute, pour tous leurs excellents soins, - l’animatrice, Audrey pour sa créativité, sa gentillesse et sa joie de vivre communicative, - l’assistante de direction, Rose pour sa disponibilité souriante et efficace, - Madame Alliot, la directrice qui nous a reçus cordialement. À tous merci, Isabelle, Martine et Bruno.
Par Isabelle P. • Le Clos des Fontaines , Rochefort
Mon Grand-père a fini ses jours paisiblement dans cet établissement. Entré à 92 ans, car soudainement diminué par l'âge, il avait besoin d'une structure adaptée. Le Clos des Fontaine lui a offert une merveilleuse fin de vie pleine de respect et d'empathie, il disait qu'il "était au paradis" ☆ Il est parti en paix à 97 ans en 2015. Merci à tout le personnel si généreux. J'espère que cette qualité de fin de vie perdurera dans votre établissement.
Par Mathilde M. • Le Clos des Fontaines , Rochefort
Ma maman était là bas , elle me disait que le personnel là-bas était très gentil. D'ailleur nous avons déjà mangé en famille là-bas, on y mange très bien. Il y a eu un très bon accompagnement jusqu'au bout pour ma maman. Le jour de son départ la maison de retraite avait acheté une gerbe de fleurs, sa nous a toucher. Je conseille cet établissement. Merci a tous le personnel
Par Romaric V. • Le Clos des Fontaines , Rochefort
Je voulais remercier tous le personnel est la direction pour avoir accompagné mon papa jusqu'au bout est d'avoir été à l'écoute pour ma maman qui a été un moment très dure pour elle, surtout ne changer rien ,un établissement superbe , propre, agréable. Encore merci pour tous fille de Mr Roche A
Par Muriel D. • Le Clos des Fontaines , Rochefort