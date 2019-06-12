Notre maman a été accueillie au Clos des Fontaines d’août 2023 à mai 2024. Nous sommes satisfaits et reconnaissants de la qualité de la prise en charge dont elle a bénéficié. Nous ne pouvons écarter de ce professionnalisme confirmé une humanité, une bienveillance, une empathie, un grand respect tant envers elle qu’envers nous, sa famille. Notre reconnaissance se tourne vers tous : - l'équipe d'hôtellerie et restauration toujours parfaite, - l'équipe soignante très investie, présente, souriante et professionnelle tout au long du séjour, - le docteur Corby et Monsieur Jacob, le kinésithérapeute, pour tous leurs excellents soins, - l’animatrice, Audrey pour sa créativité, sa gentillesse et sa joie de vivre communicative, - l’assistante de direction, Rose pour sa disponibilité souriante et efficace, - Madame Alliot, la directrice qui nous a reçus cordialement. À tous merci, Isabelle, Martine et Bruno.

Par Isabelle P. • Le Clos des Fontaines , Rochefort