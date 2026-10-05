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Le Jardin des Loges à Saint-Bonnet-sur-Gironde (17)

4.8 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Bonnet-sur-Gironde (17)
9 Rue de la Croix, 17150 Saint-Bonnet-sur-Gironde

Les points forts de l'établissement

Unité Alzheimer sécurisée de 20 places Balnéothérapie et espace de mobilisation physique Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie

À propos de l'établissement

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Le Jardin des Loges

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Questions fréquentes

Quels soins spécialisés sont proposés au Jardin des Loges ?
L'établissement dispose d'une Unité d'Accueil Spécifique Alzheimer de 20 places avec un accompagnement sécurisé. L'équipe comprend un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute internes. Un espace de balnéothérapie et de mobilisation physique complète la prise en charge.
Quelles activités sont proposées aux résidents ?
Le programme d'animations est varié : art-thérapie, musicothérapie, zoothérapie, gymnastique douce, ateliers mémoire, jardinage et cuisine. Des sorties extérieures sont organisées avec un service de navettes, et des événements festifs rythment l'année.
Les animaux de compagnie sont-ils acceptés dans la résidence ?
Oui, les résidents peuvent venir avec leur animal de compagnie. Ils ont aussi la possibilité d'apporter leurs propres meubles pour personnaliser leur chambre et se sentir chez eux.

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