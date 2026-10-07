Résidence Du Chateau De Mons à Royan (17)
4.8 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Royan (17)
36 Rue Pierre Dugua de Mons, 17200 Royan
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL / ALS Équipe de nuit et médecin coordonnateur internes Psychologue et ergothérapeute sur place
À propos de l'établissement
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Résidence Du Chateau De Mons
Questions fréquentes
Y a-t-il une présence médicale la nuit dans l'établissement ?
Une équipe de nuit interne est présente en continu pour assurer la sécurité et le confort des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Le suivi médical est coordonné en journée par un médecin coordonnateur et une infirmière cadre internes.
Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent à de nombreuses familles de bénéficier d'un soutien financier pour l'hébergement de leur proche.
Un accompagnement par un psychologue est-il prévu ?
Oui, un psychologue et un ergothérapeute font partie de l'équipe interne. Ils assurent un suivi personnalisé visant à préserver l'autonomie et le bien-être psychologique des résidents. Cet accompagnement complète le travail du médecin coordonnateur et de l'équipe soignante.
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