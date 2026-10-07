Y a-t-il une présence médicale la nuit dans l'établissement ? Une équipe de nuit interne est présente en continu pour assurer la sécurité et le confort des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Le suivi médical est coordonné en journée par un médecin coordonnateur et une infirmière cadre internes.

Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ? L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent à de nombreuses familles de bénéficier d'un soutien financier pour l'hébergement de leur proche.