Quelles aides financières sont acceptées au Clos des Fontaines ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles aux ressources modestes peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier significatif. L'équipe administrative accompagne la constitution des dossiers d'aide.

La résidence propose-t-elle des courts séjours ? Oui, Le Clos des Fontaines dispose d'un accueil temporaire en complément des séjours permanents. Cette formule convient aux périodes de convalescence ou au répit des aidants familiaux. La capacité totale de l'établissement est de 70 lits, répartis en chambres simples et doubles.