Le Clos des Fontaines à Rochefort (17)
5.0 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Rochefort (17)
2 Bis rue du 14 Juillet, 17300 Rochefort
Les points forts de l'établissement
Centre-ville de Rochefort, jardins et fontaines Habilité APA, ASH et APL/ALS EHPAD DomusVi avec accueil temporaire
À propos de l'établissement
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Le Clos des Fontaines
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées au Clos des Fontaines ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles aux ressources modestes peuvent ainsi bénéficier d'un soutien financier significatif. L'équipe administrative accompagne la constitution des dossiers d'aide.
La résidence propose-t-elle des courts séjours ?
Oui, Le Clos des Fontaines dispose d'un accueil temporaire en complément des séjours permanents. Cette formule convient aux périodes de convalescence ou au répit des aidants familiaux. La capacité totale de l'établissement est de 70 lits, répartis en chambres simples et doubles.
Où se situe l'établissement et comment y accéder ?
La résidence est implantée au 2 Bis rue du 14 Juillet, en plein centre-ville de Rochefort, à proximité de l'hôtel de ville, du théâtre et des commerces. Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite et desservi par les transports en commun locaux. Le numéro d'accueil est le 05 46 83 67 00.
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