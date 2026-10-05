Quelles unités spécialisées sont disponibles à la Résidence Beauséjour ? L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés, d'une unité pour grands dépendants et d'un secteur USLD. Un accueil de jour de 6 places est également proposé pour les personnes désorientées.

Quels espaces de bien-être la résidence propose-t-elle ? La Résidence Beauséjour dispose d'un espace de balnéothérapie et d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle. Un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure complètent l'offre bien-être.