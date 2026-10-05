Résidence Beausejour à Arvert (17)
5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Arvert (17)
53 Bis Avenue de l'Etrade, 17530 Arvert
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et espace Snoezelen sur site Unité protégée Alzheimer avec accueil de jour 6 places Établissement de plain-pied rénové en 2014, au coeur du bassin ostréicole
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Beausejour
Questions fréquentes
Quelles unités spécialisées sont disponibles à la Résidence Beauséjour ?
L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés, d'une unité pour grands dépendants et d'un secteur USLD. Un accueil de jour de 6 places est également proposé pour les personnes désorientées.
Quels espaces de bien-être la résidence propose-t-elle ?
La Résidence Beauséjour dispose d'un espace de balnéothérapie et d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle. Un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure complètent l'offre bien-être.
Quelles activités et animations sont organisées pour les résidents ?
Le programme d'animations comprend des jeux et ateliers, des concerts, des soirées à thème et des repas festifs. Des sorties extérieures sont régulièrement organisées, ainsi que des animations en partenariat avec la commune d'Arvert. Une bibliothèque est accessible et la vidéoconférence permet de garder le lien avec les proches.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Beausejour
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Sud Saintonge
4.8 (9)
Saujon (17600)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 460 € par mois
Places disponibles
Les Jardins du Marais
5.0 (7)
Saint-Agnant (17620)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 000 € par mois
Places disponibles
Le Clos des Fontaines
5.0 (8)
Rochefort (17300)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 550 € par mois
Places disponibles
Résidence La Claire Fontaine
4.9 (9)
La Rochelle (17000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 880 € par mois
Places disponibles
Résidence Du Chateau De Mons
4.8 (6)
Royan (17200)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 300 € par mois
Places disponibles
Les Portes du Jardin
4.9 (8)
Tonnay-Charente (17430)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 150 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Arvert (17530)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saintes(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rochefort(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Rochelle(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Georges-de-Didonne(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lagord(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Jean-d'Angély(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bourcefranc-le-Chapus(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Puilboreau(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Royan(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Jonzac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Pierre-d'Oléron(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montendre(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
L'Houmeau(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bernay-Saint-Martin(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Esnandes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Bonnet-sur-Gironde(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Tonnay-Boutonne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marans(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Étaules(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Échillais(1)