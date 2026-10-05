BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence Beausejour à Arvert (17)

5.0 (5)
Maison de retraite / EHPAD à Arvert (17)
53 Bis Avenue de l'Etrade, 17530 Arvert

Les points forts de l'établissement

Balnéothérapie et espace Snoezelen sur site Unité protégée Alzheimer avec accueil de jour 6 places Établissement de plain-pied rénové en 2014, au coeur du bassin ostréicole

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Beausejour

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Quelles unités spécialisées sont disponibles à la Résidence Beauséjour ?
L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes d'Alzheimer ou de troubles apparentés, d'une unité pour grands dépendants et d'un secteur USLD. Un accueil de jour de 6 places est également proposé pour les personnes désorientées.
Quels espaces de bien-être la résidence propose-t-elle ?
La Résidence Beauséjour dispose d'un espace de balnéothérapie et d'un espace Snoezelen pour la stimulation multisensorielle. Un salon de coiffure, un espace beauté et un service de pédicure complètent l'offre bien-être.
Quelles activités et animations sont organisées pour les résidents ?
Le programme d'animations comprend des jeux et ateliers, des concerts, des soirées à thème et des repas festifs. Des sorties extérieures sont régulièrement organisées, ainsi que des animations en partenariat avec la commune d'Arvert. Une bibliothèque est accessible et la vidéoconférence permet de garder le lien avec les proches.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Sud Saintonge - Maison de retraite / EHPAD à Saujon
Places disponibles

Résidence Sud Saintonge

4.8 (9)

Saujon (17600)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 460 € par mois
Les Jardins du Marais - Maison de retraite / EHPAD à Saint-Agnant
Places disponibles

Les Jardins du Marais

5.0 (7)

Saint-Agnant (17620)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 000 € par mois
Le Clos des Fontaines - Maison de retraite / EHPAD à Rochefort
Places disponibles

Le Clos des Fontaines

5.0 (8)

Rochefort (17300)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 550 € par mois
Résidence La Claire Fontaine - Maison de retraite / EHPAD à La Rochelle
Places disponibles

Résidence La Claire Fontaine

4.9 (9)

La Rochelle (17000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 880 € par mois
Résidence Du Chateau De Mons - Maison de retraite / EHPAD à Royan
Places disponibles

Résidence Du Chateau De Mons

4.8 (6)

Royan (17200)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 300 € par mois
Les Portes du Jardin - Maison de retraite / EHPAD à Tonnay-Charente
Places disponibles

Les Portes du Jardin

4.9 (8)

Tonnay-Charente (17430)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 150 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Arvert (17530)