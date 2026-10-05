Résidence Les Aloes à Saint-Sulpice-de-Royan (17)
5.0 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Sulpice-de-Royan (17)
11 Route de Saint Palais, 17200 Saint-Sulpice-de-Royan
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer protégée de 28 lits Habilité APA, ASH et APL/ALS Équipe médicale interne et veille de nuit
À propos de l'établissement
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Résidence Les Aloes
Questions fréquentes
La Résidence Les Aloès accueille-t-elle les personnes atteintes d'Alzheimer ?
Oui, l'établissement dispose d'une unité de soins adaptés de 28 lits dédiée à la prise en charge des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Une équipe formée et un espace Snoezelen accompagnent les résidents au quotidien.
Mon proche peut-il bénéficier d'un séjour temporaire ?
Oui, la résidence propose 4 places dédiées aux séjours temporaires. Cette solution permet aux aidants familiaux de bénéficier d'un répit ou de tester l'établissement avant un éventuel séjour permanent.
Quelles aides financières peut-on solliciter ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), à l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) et à l'APL/ALS (Aide au Logement). Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge selon les ressources et le niveau de dépendance du résident.
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Résidence Les Aloes
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