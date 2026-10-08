Résidence Sud Saintonge à Saujon (17)
4.8 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Saujon (17)
24 Route Des Ecluses , 17600 Saujon
Les points forts de l'établissement
Balnéothérapie et espace Snoezelen pour la stimulation sensorielle Unité protégée Alzheimer et unité grands dépendants Cadre verdoyant au bord de la Seudre, à 10 km de l'Atlantique
À propos de l'établissement
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Résidence Sud Saintonge
Questions fréquentes
Quels types de soins spécialisés propose la Résidence Sud Saintonge ?
L'établissement dispose d'une unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'une unité grands dépendants. Un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute interviennent en interne. Des séances de balnéothérapie et de stimulation sensorielle (espace Snoezelen) complètent l'accompagnement.
Les résidents peuvent-ils personnaliser leur chambre et garder un animal ?
Oui, chaque résident peut apporter ses propres meubles pour se sentir chez lui. Les petits animaux de compagnie sont acceptés au sein de la résidence. Les chambres sont équipées d'un téléphone individuel, d'un accès internet et d'un appel malade.
Quelles activités sont proposées au quotidien dans la résidence ?
L'équipe d'animation organise des activités chaque jour : ateliers mémoire, art thérapie, musicothérapie et zoothérapie. Des sorties extérieures, concerts, expositions et repas à thème sont également programmés. La résidence participe aussi aux animations de la commune de Saujon.
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