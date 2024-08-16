Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saintes
Mon expérience fut très courte puisque mon père n'est resté que 2 semaines dans cet établissement mais je voulais faire savoir que le personnel infirmier notamment et la Direction sont tous extraordinaires, aimables, patients, attentifs, toute personne croisée dans les couloir vous salue et se rend disponible pour répondre à vos attentes. Ils ne méritent pas d'être critiqués sur les réseaux, je voulais rétablir la mauvaise réputation que pouvait avoir ce type d'établissement car pour ma part je n'ai rien à redire.
Par Martine A. • Résidence Les Jardins De Saintes , Saintes
Excellente prise en charge de notre ainée ici en résidence Alzheimer. Personnel au top, au contact des patients comme des familles.Nous n'aurions pas pu souhaité meilleure prise en charge, y compris considérant les difficultés dans d'autres établissements. Merci à toute l'équipe et bravo pour votre travail.
Par Mathias R. • Résidence Les Jardins De Saintes , Saintes
Je souhaite remercier l'équipe pour leur dévouement, leur gentillesse pendant cette période pas facile de crise. Merci de prendre soin de ma grand mère !
Par Lise R. • Résidence Les Jardins De Saintes , Saintes
Lieux propres personnel souriants et agréables les personnes âgées sont prisent en considération
Par Samuelle M. • Résidence Les Jardins De Saintes , Saintes