Mon expérience fut très courte puisque mon père n'est resté que 2 semaines dans cet établissement mais je voulais faire savoir que le personnel infirmier notamment et la Direction sont tous extraordinaires, aimables, patients, attentifs, toute personne croisée dans les couloir vous salue et se rend disponible pour répondre à vos attentes. Ils ne méritent pas d'être critiqués sur les réseaux, je voulais rétablir la mauvaise réputation que pouvait avoir ce type d'établissement car pour ma part je n'ai rien à redire.

Par Martine A. • Résidence Les Jardins De Saintes , Saintes