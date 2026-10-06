La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Les Jardins de Saintonge disposent d'une Unité de Vie Alzheimer de 14 places dédiée aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) complète ce dispositif avec des activités thérapeutiques adaptées. L'environnement est sécurisé et l'accompagnement personnalisé.

Est-il possible d'organiser un séjour temporaire pour mon proche ? Oui, la résidence propose 4 places dédiées aux séjours temporaires, en plus de ses 79 places permanentes. Ce type d'accueil convient pour une convalescence, un répit des aidants ou une période d'essai avant une admission définitive. Il est conseillé de contacter l'établissement au 05 46 49 86 38 pour vérifier les disponibilités.