Les Jardins de Saintonge à Saint-Genis-de-Saintonge (17)
5.0 (3)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Genis-de-Saintonge (17)
1 Rue des Brunettes, 17240 Saint-Genis-de-Saintonge
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer sécurisée de 14 places Habilité APA, ASH, APL et ALS Jardin aménagé et espaces climatisés
À propos de l'établissement
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Les Jardins de Saintonge
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Les Jardins de Saintonge disposent d'une Unité de Vie Alzheimer de 14 places dédiée aux personnes atteintes de troubles cognitifs. Un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) complète ce dispositif avec des activités thérapeutiques adaptées. L'environnement est sécurisé et l'accompagnement personnalisé.
Est-il possible d'organiser un séjour temporaire pour mon proche ?
Oui, la résidence propose 4 places dédiées aux séjours temporaires, en plus de ses 79 places permanentes. Ce type d'accueil convient pour une convalescence, un répit des aidants ou une période d'essai avant une admission définitive. Il est conseillé de contacter l'établissement au 05 46 49 86 38 pour vérifier les disponibilités.
Quelles aides financières peuvent être mobilisées pour financer le séjour ?
L'établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), de l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et des aides au logement APL/ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation du résident. Un dossier est à constituer auprès des organismes concernés.
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