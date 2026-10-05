La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Résidence Le Vigé dispose d'une unité protégée de 48 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Un espace Snoezelen complète la prise en charge avec une stimulation multisensorielle douce. L'équipe est formée régulièrement à l'accompagnement de ces pathologies.

Est-il possible d'organiser un séjour court pour soulager un aidant ? Oui, l'établissement propose 4 places d'accueil temporaire sur ses 78 lits. Cette formule est adaptée aux sorties d'hospitalisation, aux périodes de convalescence ou pour permettre un répit aux proches aidants. La durée du séjour est définie en concertation avec la famille et l'équipe.