Résidence Le Vige à Soubise (17)
4.8 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Soubise (17)
5 Rue du Maréchal Juin, 17780 Soubise
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer protégée et espace Snoezelen Habilitation ASH, APA et APL/ALS cumulées Équipe paramédicale pluridisciplinaire en interne
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Le Vige
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Résidence Le Vigé dispose d'une unité protégée de 48 places dédiée aux personnes désorientées ou atteintes de la maladie d'Alzheimer et pathologies apparentées. Un espace Snoezelen complète la prise en charge avec une stimulation multisensorielle douce. L'équipe est formée régulièrement à l'accompagnement de ces pathologies.
Est-il possible d'organiser un séjour court pour soulager un aidant ?
Oui, l'établissement propose 4 places d'accueil temporaire sur ses 78 lits. Cette formule est adaptée aux sorties d'hospitalisation, aux périodes de convalescence ou pour permettre un répit aux proches aidants. La durée du séjour est définie en concertation avec la famille et l'équipe.
Quelles aides financières peut-on mobiliser pour le séjour ?
La résidence est habilitée à l'aide sociale à l'hébergement (ASH), à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et à l'aide au logement (APL/ALS). Ces dispositifs peuvent être cumulés selon les ressources et le niveau de dépendance du résident. L'équipe accompagne les familles dans le montage des dossiers.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence Le Vige
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Sud Saintonge
4.8 (9)
Saujon (17600)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 460 € par mois
Places disponibles
Les Jardins du Marais
5.0 (7)
Saint-Agnant (17620)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 000 € par mois
Places disponibles
Le Clos des Fontaines
5.0 (8)
Rochefort (17300)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 550 € par mois
Places disponibles
Résidence La Claire Fontaine
4.9 (9)
La Rochelle (17000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 880 € par mois
Places disponibles
Résidence Du Chateau De Mons
4.8 (6)
Royan (17200)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 300 € par mois
Places disponibles
Les Portes du Jardin
4.9 (8)
Tonnay-Charente (17430)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 150 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Soubise
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saintes(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rochefort(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Rochelle(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Georges-de-Didonne(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lagord(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Jean-d'Angély(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bourcefranc-le-Chapus(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Puilboreau(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Royan(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Jonzac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Pierre-d'Oléron(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Montendre(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
L'Houmeau(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bernay-Saint-Martin(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Esnandes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Bonnet-sur-Gironde(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Tonnay-Boutonne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marans(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Étaules(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Tonnay-Charente(1)