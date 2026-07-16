Maisons de retraite / EHPAD en Dordogne

Maisons de retraite et EHPAD en Dordogne

Avec près d'un tiers de ses habitants qui dépasse les 65 ans, la Dordogne fait partie des départements les plus âgés de France. C'est un territoire rural du sud-ouest où la question de l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie se pose avec une vraie acuité. Pour y répondre, un maillage dense d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes couvre le département. Un EHPAD, concrètement, c'est une structure médicalisée qui accueille des seniors ayant besoin d'un suivi médical au quotidien et d'un coup de main pour les gestes de la vie courante.

58 EHPAD entre Périgord Noir, Périgord Vert et Bergeracois

On compte 58 EHPAD en Dordogne (24), dispersés sur tout le territoire. Du Périgord Noir autour de Sarlat-la-Canéda jusqu'au Périgord Vert, au nord, sans oublier le Bergeracois et le Périgord Blanc côté Périgueux : chaque bassin de vie a ses structures médicalisées. En moyenne, ces établissements proposent 100 places chacun, une capacité qui permet d'absorber les besoins d'un département où la population vieillit vite.

Côté statut, le secteur public domine nettement. 62 % des EHPAD en Dordogne sont publics (rattachés à un centre hospitalier ou gérés par un CCAS), 24 % appartiennent au privé commercial et 14 % sont portés par des associations à but non lucratif. Cette forte présence publique tire les tarifs hébergement vers le bas, ce qui fait de la Dordogne l'un des départements les plus accessibles de Nouvelle-Aquitaine sur ce plan.

Combien coûte un EHPAD en Dordogne (24)

Le prix d'un EHPAD en Dordogne dépend de plusieurs facteurs : type de chambre, statut de l'établissement, niveau de dépendance du résident. Sur la base des 10 EHPAD référencés sur notre plateforme avec des tarifs vérifiés, voici les prix médians constatés :

Type de chambre Tarif médian / mois Fourchette Chambre simple 2 550 € 2 190 € - 3 300 € Chambre double 2 063 € 1 792 € - 2 525 € Chambre unité protégée 3 092 € 3 090 € - 3 116 € Chambre couple 2 702 € 2 670 € - 2 733 €

Selon les données nationales issues de l'API gouvernementale, le tarif moyen tourne autour de 2 005 €/mois en chambre simple (de 1 799 à 2 989 €) et 2 015 €/mois en chambre double pour les EHPAD de Dordogne. Pourquoi cet écart avec nos tarifs référencés ? Tout simplement parce que chaque base intègre des établissements aux profils différents.

À ce tarif hébergement vient s'ajouter le ticket modérateur dépendance, calculé en fonction du GIR du résident. En Dordogne, les tarifs journaliers dépendance sont les suivants : 21,83 €/jour pour les GIR 1-2 (forte dépendance), 13,87 €/jour pour les GIR 3-4 (dépendance modérée) et 5,91 €/jour pour les GIR 5-6 (faible dépendance ou autonomie). Quant au tarif soins, il est directement pris en charge par l'Assurance maladie et n'apparaît pas sur la facture.

Bien choisir sa maison de retraite en Dordogne (24)

Comment trouver le bon EHPAD ? Plusieurs critères entrent en jeu, mais la localisation géographique pèse souvent le plus lourd. Un établissement situé près des proches, ça change tout : les visites sont plus fréquentes, et le bien-être du résident s'en ressent directement. En Dordogne, les communes rurales sont parfois éloignées les unes des autres. Mieux vaut anticiper les temps de trajet, surtout l'hiver quand les routes du Périgord deviennent moins praticables.

Le statut (public, privé ou associatif) a aussi un impact direct sur le tarif hébergement. Les EHPAD publics pratiquent généralement les prix les plus bas, tandis que certaines structures privées misent sur des prestations hôtelières plus poussées. Pensez à vérifier le taux d'encadrement soignant, le nombre d'aides-soignants par résident et la présence d'un médecin coordonnateur à temps plein : ce sont des indicateurs concrets, faciles à comparer lors d'une visite.

Avant l'admission, il faut constituer un dossier admission EHPAD unique (cerfa), qui permet de postuler dans plusieurs établissements en même temps. Ce dossier comporte un volet administratif et un volet médical, rempli par le médecin traitant. Et si l'EHPAD visé se trouve en Périgord Noir, il vaut mieux s'y prendre tôt : les listes d'attente s'allongent parfois sur plusieurs mois dans les établissements les plus demandés.

Soins et vie quotidienne en EHPAD en Dordogne (24)

Les EHPAD de Dordogne assurent une prise en charge médicale 24 heures sur 24. Les équipes sont composées d'infirmiers diplômés d'État, d'aides-soignants, de psychologues et de kinésithérapeutes. Plusieurs établissements disposent aussi d'unités protégées, spécialement conçues pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés (espaces sécurisés, accompagnement adapté au quotidien).

Ce qui rend la vie en EHPAD en Dordogne un peu différente d'ailleurs, c'est le cadre naturel du Périgord. Beaucoup d'établissements organisent des activités ancrées dans le territoire : ateliers cuisine autour des produits locaux (noix, fraises, truffes), sorties sur les marchés de plein vent, animations musicales ou culturelles. Les jardins thérapeutiques, eux, se multiplient et offrent aux résidents un vrai contact avec la nature, bien loin de l'image parfois austère que l'on se fait de ce type d'établissement.

Les repas sont souvent préparés sur place, avec le souci de respecter les régimes spécifiques (textures modifiées, sans sel, diabétiques). La Dordogne étant une terre de gastronomie, les cuisiniers des EHPAD travaillent régulièrement avec des producteurs locaux. Résultat : une qualité de table qui fait la différence, appréciée tant par les résidents que par leurs familles.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour en Dordogne (24)

L'hébergement permanent reste la formule la plus répandue. Le senior s'installe durablement dans l'EHPAD, qui devient son lieu de vie principal. Un contrat de séjour, signé à l'entrée, fixe les conditions d'accueil, les tarifs et les droits du résident.

Mais tout le monde n'a pas besoin d'une solution à long terme. L'hébergement temporaire répond à des situations ponctuelles : convalescence après une hospitalisation, absence de l'aidant familial pendant quelques semaines, ou tout simplement envie de tester l'EHPAD avant de s'engager. La plupart des établissements en Dordogne proposent cette option, pour des séjours de quelques semaines à trois mois. C'est un vrai soulagement pour les proches aidants, dans un cadre médicalisé et sécurisant.

Autre possibilité souvent méconnue : l'accueil de jour. Une ou plusieurs journées par semaine, la personne âgée vient participer à des activités collectives, prend un repas, bénéficie d'un suivi soignant, puis rentre chez elle le soir. Dans les zones rurales du Périgord, où l'isolement touche beaucoup de seniors, ce dispositif fait office de lien social précieux tout en offrant du répit aux aidants.

APA, ASH et aides financières en Dordogne (24)

Heureusement, plusieurs dispositifs existent pour alléger la facture en EHPAD. Le Conseil départemental de la Dordogne gère directement certaines de ces aides :

L'APA en établissement (allocation personnalisée d'autonomie) : versée par le département, elle prend en charge une partie du tarif dépendance. Son montant dépend du GIR et des ressources du résident. Pour les GIR 1-2, elle peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois.

(allocation personnalisée d'autonomie) : versée par le département, elle prend en charge une partie du tarif dépendance. Son montant dépend du GIR et des ressources du résident. Pour les GIR 1-2, elle peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois. L'ASH (aide sociale à l'hébergement) : elle s'adresse aux personnes dont les revenus ne couvrent pas les frais d'hébergement. Accordée sous conditions de ressources par le département, elle suppose que l'EHPAD soit habilité à l'aide sociale, ce qui est le cas de la grande majorité des établissements publics en Dordogne.

: elle s'adresse aux personnes dont les revenus ne couvrent pas les frais d'hébergement. Accordée sous conditions de ressources par le département, elle suppose que l'EHPAD soit habilité à l'aide sociale, ce qui est le cas de la grande majorité des établissements publics en Dordogne. Les aides au logement (APL ou ALS) : versées par la CAF de la Dordogne, elles s'appliquent quand l'EHPAD est conventionné. Le montant varie selon les ressources du résident et le tarif hébergement.

: versées par la CAF de la Dordogne, elles s'appliquent quand l'EHPAD est conventionné. Le montant varie selon les ressources du résident et le tarif hébergement. La réduction d'impôt : 25 % des dépenses d'hébergement et de dépendance restant à charge donnent droit à une réduction fiscale, dans la limite de 10 000 € par an et par personne.

: 25 % des dépenses d'hébergement et de dépendance restant à charge donnent droit à une réduction fiscale, dans la limite de 10 000 € par an et par personne. Les aides des caisses de retraite : la CARSAT Aquitaine et les caisses complémentaires peuvent proposer des aides ponctuelles pour accompagner l'entrée en EHPAD.

Pour savoir combien il restera réellement à payer après cumul de toutes ces aides, un simulateur de financement EHPAD permet d'obtenir une estimation personnalisée en quelques minutes.

Où trouver un EHPAD en Dordogne (24)

Les 58 EHPAD de Dordogne se répartissent dans les principales communes du département. Consultez les établissements disponibles à Bergerac (3 EHPAD), Sarlat-la-Canéda (2), Montpon-Ménestérol (2), Terrasson-Lavilledieu (2), Périgueux (1), Le Buisson-de-Cadouin (1), Beaumontois en Périgord (1) et Castels et Bézenac (1). Utilisez le moteur de recherche pour comparer les tarifs, les disponibilités et les avis famille de chaque établissement.