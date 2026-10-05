Quels types de séjour propose la Résidence de la Presqu'Île ? La résidence propose trois formules : le séjour permanent, le court séjour (jusqu'à six mois) et l'hébergement temporaire de 90 jours maximum. Un accueil de jour est aussi disponible pour quatre personnes, adapté à ceux qui cherchent une solution progressive.

La résidence dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ? Oui, l'établissement comprend une unité protégée de 17 places dédiée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Elle est complétée par un PASA de 12 places qui propose des activités thérapeutiques adaptées. Un dispositif anti-fugue sécurise l'ensemble.