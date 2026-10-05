Résidence de la Presqu'Île à Fouras (17)
5.0 (31)
Maison de retraite / EHPAD à Fouras (17)
1 chemin de la baie d'Yves, 17450 Fouras
Les points forts de l'établissement
Parc d'un hectare face à l'océan avec vue sur les îles Unité Alzheimer 17 places avec PASA intégré Art-thérapie, musicothérapie et zoothérapie au quotidien
À propos de l'établissement
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Résidence de la Presqu'Île
Questions fréquentes
Quels types de séjour propose la Résidence de la Presqu'Île ?
La résidence propose trois formules : le séjour permanent, le court séjour (jusqu'à six mois) et l'hébergement temporaire de 90 jours maximum. Un accueil de jour est aussi disponible pour quatre personnes, adapté à ceux qui cherchent une solution progressive.
La résidence dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ?
Oui, l'établissement comprend une unité protégée de 17 places dédiée aux résidents atteints de la maladie d'Alzheimer. Elle est complétée par un PASA de 12 places qui propose des activités thérapeutiques adaptées. Un dispositif anti-fugue sécurise l'ensemble.
Quelles activités et services de bien-être sont proposés aux résidents ?
Le programme inclut de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la zoothérapie et de la gymnastique douce. La résidence dispose aussi d'un espace beauté, d'un salon de coiffure et d'un service de pédicure. Le parc d'un hectare face à l'océan offre un cadre privilégié pour les sorties et promenades.
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