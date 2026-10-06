Les Portes du Jardin à Tonnay-Charente (17)
4.9 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Tonnay-Charente (17)
1 allée des Fusains, 17430 Tonnay-Charente
Les points forts de l'établissement
3 unités Alzheimer avec PASA et espace Snoezelen Balnéothérapie et zoothérapie sur place 102 chambres individuelles de 24 à 36 m²
À propos de l'établissement
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Les Portes du Jardin
Questions fréquentes
Quels sont les soins spécialisés proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ?
L'EHPAD dispose de trois unités protégées totalisant 40 places dédiées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) et un espace Snoezelen permettent une stimulation sensorielle adaptée. L'équipe inclut un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute en interne.
Quelles activités et thérapies sont proposées au quotidien ?
Les résidents profitent d'ateliers mémoire, cuisine et jardinage, de la gymnastique douce et de jeux de société. L'établissement propose aussi de l'art-thérapie, de la musicothérapie et de la zoothérapie. La balnéothérapie est accessible sur place, et des sorties extérieures sont organisées via un service de navette.
Les familles peuvent-elles rendre visite librement et partager un repas ?
Les familles sont les bienvenues à tout moment. Le restaurant de l'établissement est ouvert aux visiteurs, ce qui permet de déjeuner ou dîner avec son proche. Un parking gratuit facilite l'accès, et le digicode permet une entrée sécurisée mais souple.
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