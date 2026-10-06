Quels sont les soins spécialisés proposés aux résidents atteints d'Alzheimer ? L'EHPAD dispose de trois unités protégées totalisant 40 places dédiées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés) et un espace Snoezelen permettent une stimulation sensorielle adaptée. L'équipe inclut un psychologue, un psychomotricien et un ergothérapeute en interne.

Quelles activités et thérapies sont proposées au quotidien ? Les résidents profitent d'ateliers mémoire, cuisine et jardinage, de la gymnastique douce et de jeux de société. L'établissement propose aussi de l'art-thérapie, de la musicothérapie et de la zoothérapie. La balnéothérapie est accessible sur place, et des sorties extérieures sont organisées via un service de navette.