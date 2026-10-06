Résidence Harmonie à Breuillet (17)
4.5 (4)
Maison de retraite / EHPAD à Breuillet (17)
13, RUE DE LA POSTE, 17920 Breuillet
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer dédiée de 18 places Équipe médicale interne et équipe de nuit Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Résidence Harmonie
Questions fréquentes
La Résidence Harmonie dispose-t-elle d'une unité Alzheimer ?
Oui, l'établissement comprend une unité de soins adaptés de 18 places dédiée à la prise en charge des personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité protégée offre un environnement sécurisé avec un accompagnement spécialisé.
Y a-t-il une infirmière présente la nuit ?
Non, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur site. En revanche, une équipe de nuit interne assure une présence continue 24h/24 pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. Un médecin coordonnateur intervient en journée.
Quelles aides financières sont acceptées par l'établissement ?
La Résidence Harmonie est habilitée à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent donc cumuler ces dispositifs selon leur situation pour alléger le coût du séjour.
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