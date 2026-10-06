La Résidence Harmonie dispose-t-elle d'une unité Alzheimer ? Oui, l'établissement comprend une unité de soins adaptés de 18 places dédiée à la prise en charge des personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité protégée offre un environnement sécurisé avec un accompagnement spécialisé.

Y a-t-il une infirmière présente la nuit ? Non, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur site. En revanche, une équipe de nuit interne assure une présence continue 24h/24 pour veiller à la sécurité et au confort des résidents. Un médecin coordonnateur intervient en journée.