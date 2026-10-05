Les Jardins du Marais à Saint-Agnant (17)
5.0 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Saint-Agnant (17)
48 Avenue Charles de Gaulle, 17620 Saint-Agnant
Les points forts de l'établissement
Unité Alzheimer et secteur Parkinson dédié Balnéothérapie, art-thérapie et zoothérapie sur place Jardin, verger et potager avec accès au parc municipal
À propos de l'établissement
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Les Jardins du Marais
Questions fréquentes
Quelles pathologies sont prises en charge aux Jardins du Marais ?
L'établissement dispose d'une unité protégée de 14 lits pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer et d'un secteur de 12 lits dédié à la maladie de Parkinson. Il accueille également les personnes présentant des AVC, des démences, des hémiplégies, des troubles respiratoires ou une dépression.
Quels espaces extérieurs sont accessibles aux résidents ?
Les Jardins du Marais offrent un grand jardin paysager, un verger, un potager cultivé avec les résidents et un accès direct au parc municipal de Saint-Agnant. L'ensemble de ces espaces verts est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Quelles activités thérapeutiques sont proposées dans cet EHPAD ?
La résidence propose de l'art-thérapie, de la musicothérapie et de la zoothérapie. Elle dispose aussi d'un espace de balnéothérapie, d'une salle de rééducation et organise des ateliers mémoire, culinaires et de jardinage encadrés par l'équipe d'animation.
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