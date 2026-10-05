Quelles pathologies sont prises en charge aux Jardins du Marais ? L'établissement dispose d'une unité protégée de 14 lits pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer et d'un secteur de 12 lits dédié à la maladie de Parkinson. Il accueille également les personnes présentant des AVC, des démences, des hémiplégies, des troubles respiratoires ou une dépression.

Quels espaces extérieurs sont accessibles aux résidents ? Les Jardins du Marais offrent un grand jardin paysager, un verger, un potager cultivé avec les résidents et un accès direct au parc municipal de Saint-Agnant. L'ensemble de ces espaces verts est accessible aux personnes à mobilité réduite.