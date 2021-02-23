L’actualité n’est pas favorable aux EPHAD et j’appréhendais l’intégration de ma maman au sein de l’établissement. J’ai visité plusieurs structures ou j’ai reçu un accueil professionnel et chaleureux. Mais mon choix c’est porté sur « Les jardins des loges » suite à la démarche de sa directrice souhaitant rencontrer ma mère avant son éventuelle intégration. Démarche inattendue mais illustrant l’intérêt porté aux résidents. J’ai pu vérifier par la suite que tout le personnel partageait cet état d’esprit. Investis dans leur travail, ils priorisent le cœur du métier : d’assurer le bienêtre de leurs pensionnaires.

Par Jean-luc P. • Le Jardin des Loges , Saint-Bonnet-sur-Gironde