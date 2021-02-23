Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Bonnet-sur-Gironde
Personnel humain souriant, prévenant, je suis repartie rassurée, les repas équilibrés et service agréable. L animatrice également est à l.ecoute, dynamique. Pas de stress pour les pensionnaires. Je recommande vivement.
Par Joelle L. • Le Jardin des Loges , Saint-Bonnet-sur-Gironde
Je suis allée plusieurs fois très bien entretenu les femmes s'occupe bien des personnes âgée toujours propre à tres bientôt pour de nouvelles bisous
Par Margot D. • Le Jardin des Loges , Saint-Bonnet-sur-Gironde
L’actualité n’est pas favorable aux EPHAD et j’appréhendais l’intégration de ma maman au sein de l’établissement. J’ai visité plusieurs structures ou j’ai reçu un accueil professionnel et chaleureux. Mais mon choix c’est porté sur « Les jardins des loges » suite à la démarche de sa directrice souhaitant rencontrer ma mère avant son éventuelle intégration. Démarche inattendue mais illustrant l’intérêt porté aux résidents. J’ai pu vérifier par la suite que tout le personnel partageait cet état d’esprit. Investis dans leur travail, ils priorisent le cœur du métier : d’assurer le bienêtre de leurs pensionnaires.
Par Jean-luc P. • Le Jardin des Loges , Saint-Bonnet-sur-Gironde
Une résidence agréable. Une équipe proche des résidents. Une résidence chaleureuse où il fait bon vivre !
Par Éric T. • Le Jardin des Loges , Saint-Bonnet-sur-Gironde
Un grand merci à toute l'équipe, aussi bien médicale, paramédicale qu'administrative, qui, jusqu'au bout, a accompagné ma maman avec attention, soin, gentillesse et disponibilité. Cela nous a permis de la voir partir en toute sérénité malgré notre tristesse.
Par Christine A. • Le Jardin des Loges , Saint-Bonnet-sur-Gironde