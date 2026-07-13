Maisons de retraite / EHPAD dans les Bouches-du-Rhône

Maisons de retraite et EHPAD dans les Bouches-du-Rhône

195 EHPAD entre Marseille, Aix-en-Provence et la côte provençale

Le département des Bouches-du-Rhône, c'est 195 EHPAD. Ça va de la métropole marseillaise aux petits villages des Alpilles, en passant par l'étang de Berre et la Camargue. Un maillage plutôt dense, il faut dire, qui aide les familles à dénicher un établissement pas trop loin de chez eux - et on sait combien la proximité compte quand il s'agit de garder un lien régulier avec un parent.

Côté gestion, le paysage est assez éclaté : 51 % d'EHPAD privés, 31 % tenus par des associations à but non lucratif, et 18 % dans le giron public (rattachés à un hôpital ou un CCAS). En pratique, ça se traduit par des niveaux de prestations - et surtout de prix - qui varient franchement d'un endroit à l'autre. La capacité moyenne tourne autour de 84 places. Un format qui, d'après ce qu'on observe, permet un suivi personnalisé correct tout en gardant des équipes soignantes suffisamment étoffées.

Et puis bon, on ne va pas se mentir : le climat méditerranéen, c'est un vrai plus pour les personnes âgées. Beaucoup d'EHPAD du coin ont des jardins, des terrasses ombragées ou des patios où les habitants profitent du dehors quasi toute l'année. À Marseille comme à Aix, certains établissements offrent même des vues sur la mer ou la campagne provençale. Un détail ? Pas tant que ça pour le moral des personnes accueillies.

Combien coûte un EHPAD dans les Bouches-du-Rhône (13)

Parlons argent, parce que c'est souvent la première question que se posent les familles. Le prix d'un EHPAD dans les Bouches-du-Rhône dépend du type de chambre, du statut de l'établissement et de la ville. La facture mensuelle se découpe en deux parties : le tarif hébergement (à la charge du pensionnaire ou de sa famille) et le tarif dépendance (en partie couvert par l'APA). Voici ce qu'on constate en pratique dans le département :

Type Médiane Fourchette Chambre simple 2 850 €/mois 1 740 € à 4 350 € Chambre double 2 520 €/mois 1 740 € à 3 420 € Chambre unité protégée 3 120 €/mois 2 205 € à 4 890 € Chambre simple de luxe 3 219 €/mois 2 640 € à 3 900 €

Il faut ajouter à ça le ticket modérateur dépendance, calculé selon le degré de perte d'autonomie. Dans les Bouches-du-Rhône, ce tarif journalier grimpe à 20,32 € pour les GIR 1-2 (les personnes très dépendantes), descend à 12,89 € pour les GIR 3-4, et tombe à 5,47 € pour les GIR 5-6. Pour donner un exemple concret : quelqu'un classé GIR 2 paiera environ 618 € de plus par mois au titre de la dépendance, dont une partie sera couverte par l'APA.

D'où viennent les écarts de prix ? Le statut de l'établissement, en premier lieu. Les EHPAD publics et associatifs sont souvent moins chers que le privé. L'emplacement joue aussi beaucoup : un EHPAD en plein centre de Marseille ou d'Aix-en-Provence coûtera forcément plus cher qu'un établissement du côté d'Arles ou dans les Alpilles.

Bien choisir sa maison de retraite dans les Bouches-du-Rhône (13)

Choisir un EHPAD pour un parent vieillissant, soyons honnêtes, c'est rarement un moment facile. On hésite, on culpabilise parfois. Mais quelques critères aident à y voir plus clair avant de remplir un dossier d'admission. Le réflexe numéro un - et à juste titre - reste la proximité avec la famille. Les visites régulières, ça change vraiment la donne pour le moral.

Au-delà de la localisation, pensez à vérifier ces points quand vous visitez un établissement :

L'ambiance générale quand vous passez la porte : comment le personnel vous accueille, est-ce que les espaces communs sont propres, est-ce que les gens ont l'air bien ?

Le ratio soignants/pensionnaires - un chiffre qui en dit long sur la qualité de l'accompagnement au quotidien

La présence d'une unité protégée Alzheimer, si votre proche souffre de troubles cognitifs

Les activités : ateliers mémoire, sorties, animations culturelles, gym douce... Est-ce que le programme a l'air vivant ou un peu sur le papier ?

La qualité des repas (idéalement cuisinés sur place, avec des produits frais)

Les horaires de visite et la souplesse accordée aux familles

Bonne nouvelle : dans les Bouches-du-Rhône, la plupart des EHPAD organisent des journées portes ouvertes ou acceptent qu'on vienne sur rendez-vous. Ne vous contentez pas d'un seul établissement, allez-en voir plusieurs. D'ailleurs, certains proposent des séjours temporaires qui permettent de tester le cadre avant de s'engager - une option souvent sous-estimée.

Soins et vie quotidienne en EHPAD dans les Bouches-du-Rhône (13)

On l'oublie parfois, mais un EHPAD, c'est d'abord un lieu de soins médicalisé. Chaque établissement fonctionne avec une équipe pluridisciplinaire : médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, psychologues, kinés... Le tout 24 heures sur 24. C'est d'ailleurs ce qui différencie l'EHPAD des autres types d'hébergement pour personnes âgées.

Dans le département, pas mal d'EHPAD ont tissé des partenariats avec les hôpitaux de Marseille, d'Aix ou d'Arles pour simplifier les consultations spécialisées et les hospitalisations quand il le faut. Certains disposent aussi d'unités spécialisées : unité Alzheimer fermée, pôle d'activités et de soins adaptés (PASA), unité d'hébergement renforcée (UHR).

La journée type s'organise autour de repères stables : repas à heures fixes, soins le matin et le soir, activités l'après-midi. Mais attention à l'image un peu triste que certains ont en tête. En fait, beaucoup d'établissements des Bouches-du-Rhône cultivent une vraie convivialité. Sorties au marché provençal, partie de pétanque dans le jardin, atelier cuisine autour de la bouillabaisse ou de l'aïoli... Le terroir local inspire des animations qui rythment bien la semaine et donnent un caractère aux lieux.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour dans les Bouches-du-Rhône (13)

L'EHPAD, ce n'est pas forcément un hébergement définitif. Dans les Bouches-du-Rhône, la grande majorité des 195 établissements proposent plusieurs formules :

L'hébergement permanent : la personne âgée s'installe durablement. C'est la formule classique, pour ceux dont le maintien à domicile n'est plus envisageable.

: la personne âgée s'installe durablement. C'est la formule classique, pour ceux dont le maintien à domicile n'est plus envisageable. L'hébergement temporaire : quelques semaines à quelques mois, souvent après une hospitalisation ou pour permettre à un aidant de souffler un peu. Les tarifs restent les mêmes que le permanent, mais calculés à la journée.

: quelques semaines à quelques mois, souvent après une hospitalisation ou pour permettre à un aidant de souffler un peu. Les tarifs restent les mêmes que le permanent, mais calculés à la journée. L'accueil de jour : la personne vient en journée (activités, soins) et rentre chez elle le soir. Une formule qui fonctionne bien pour les gens encore autonomes mais un peu isolés, ou avec des troubles cognitifs qui commencent.

Ce que les familles ne savent pas toujours, c'est que l'hébergement temporaire et l'accueil de jour peuvent aussi servir de passerelle avant une entrée définitive. La personne se familiarise avec la vie collective, tisse des liens avec les autres pensionnaires et le personnel. Et quand le moment vient de rester pour de bon, la transition se fait beaucoup plus en douceur.

APA, ASH et aides financières dans les Bouches-du-Rhône (13)

Oui, les prix affichés peuvent faire un peu peur. Mais heureusement, il existe plusieurs coups de pouce financiers qui allègent la note pour les familles. Le financement d'un séjour en EHPAD passe souvent par la combinaison de différentes aides.

L'APA en établissement (allocation personnalisée d'autonomie) est versée par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Elle prend en charge une partie du tarif dépendance pour les personnes en GIR 1 à 4. Combien exactement ? Ça dépend du degré de perte d'autonomie et des revenus du bénéficiaire. La demande se fait auprès du Conseil départemental ou du CCAS de la commune.

L'ASH (aide sociale à l'hébergement), elle, couvre tout ou partie du tarif hébergement pour les personnes âgées aux revenus trop faibles. Attention cependant : dans les Bouches-du-Rhône, cette aide suppose d'être admis dans un EHPAD habilité à l'aide sociale. Tous les établissements publics le sont, mais c'est le cas seulement d'une partie des structures associatives et privées.

Il y a aussi les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF, la réduction d'impôt de 25 % sur les frais d'hébergement et de dépendance (plafonnée à 10 000 € de dépenses par an), et l'obligation alimentaire qui peut être demandée aux descendants. Chaque situation est différente, alors le mieux reste de contacter le CLIC (Centre local d'information et de coordination) le plus proche pour faire un bilan complet des aides auxquelles vous avez droit.

Où trouver un EHPAD dans les Bouches-du-Rhône (13)

Les 195 EHPAD du département sont répartis un peu partout sur le territoire. Vous pouvez consulter les établissements disponibles à Marseille (environ 60 EHPAD), Aix-en-Provence, Aubagne, Arles, Salon-de-Provence et Martigues pour comparer les tarifs, les disponibilités et les prestations.