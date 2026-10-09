L'Amandière à Salon-de-Provence (13)
5.0 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Salon-de-Provence (13)
54 rue Victor Grignard, 13300 Salon-de-Provence
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS pour aides Cadre provençal à Salon-de-Provence centre Membre du groupe DomusVi reconnu
À propos de l'établissement
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L'Amandière
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à L'Amandière ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces trois habilitations permettent à de nombreuses familles d'accéder à la résidence selon leur situation. Il est conseillé de contacter directement l'établissement pour étudier le dossier individuel.
Où se situe précisément la résidence ?
L'Amandière se trouve au 54 rue Victor Grignard, 13300 Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. La résidence bénéficie d'un environnement provençal calme tout en restant proche des commodités de la ville. L'accès depuis les axes routiers principaux facilite les visites des proches.
Comment contacter L'Amandière pour organiser une visite ?
Vous pouvez joindre la résidence par téléphone au 04 42 47 16 00 ou par email à dir-amandiere-salon@domusvi.com. Le site internet www.lamandiere.com présente également l'établissement. Une visite sur place est vivement recommandée pour découvrir le cadre de vie et échanger avec l'équipe.
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