Quelles aides financières sont acceptées à L'Amandière ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces trois habilitations permettent à de nombreuses familles d'accéder à la résidence selon leur situation. Il est conseillé de contacter directement l'établissement pour étudier le dossier individuel.

Où se situe précisément la résidence ? L'Amandière se trouve au 54 rue Victor Grignard, 13300 Salon-de-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône. La résidence bénéficie d'un environnement provençal calme tout en restant proche des commodités de la ville. L'accès depuis les axes routiers principaux facilite les visites des proches.