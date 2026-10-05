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Résidence Les Jonquilles à Marseille (13)

5.0 (52)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
130 Chemin des Jonquilles, 13000 Marseille

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Rattachée au groupe DomusVi Située à Marseille, proche des commodités

À propos de l'établissement

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Résidence Les Jonquilles

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Questions fréquentes

La Résidence Les Jonquilles accepte-t-elle les aides au logement ?
Oui, l'établissement est habilité à l'APL et à l'ALS (Aide au logement). Il est également habilité à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie). Plusieurs dispositifs de soutien financier sont donc accessibles selon la situation du résident.
À quel groupe appartient la résidence ?
La Résidence Les Jonquilles est rattachée au groupe DomusVi, un acteur reconnu dans l'accompagnement des personnes âgées en France. Cette appartenance s'inscrit dans une démarche d'accueil et de prise en charge des seniors.
Où se situe l'établissement et est-il facile d'accès ?
La résidence se trouve au 130 Chemin des Jonquilles, dans le 13000 à Marseille. Sa localisation dans la ville permet un accès aux transports et aux commodités, facilitant les visites des familles. Pour toute information, vous pouvez contacter l'établissement au 04 91 66 22 24.

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