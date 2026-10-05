La Résidence Les Jonquilles accepte-t-elle les aides au logement ? Oui, l'établissement est habilité à l'APL et à l'ALS (Aide au logement). Il est également habilité à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie). Plusieurs dispositifs de soutien financier sont donc accessibles selon la situation du résident.

À quel groupe appartient la résidence ? La Résidence Les Jonquilles est rattachée au groupe DomusVi, un acteur reconnu dans l'accompagnement des personnes âgées en France. Cette appartenance s'inscrit dans une démarche d'accueil et de prise en charge des seniors.