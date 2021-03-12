Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Châteauneuf-les-Martigues
Une équipe bienveillante à l’écoute des besoins de ses résidents !
Par Loanie R. • Résidence Les Temps Bleus , Châteauneuf-les-Martigues
Je conseille vivement cet Ehpad, où réside ma mère depuis deux ans et demi car le fonctionnement reste très « familial ». L’ensemble du personnel est vraiment bienveillant et attentif . Quant à la direction : elle est toujours à notre disposition, prête à nous écouter et nous aider. C’est un établissement dynamique qui propose des activités tous les après-midis. Les chambres sont agréables et toujours propres. Ma mère s’y sent bien: l’ambiance est chaleureuse.
Par Jocelyne C. • Résidence Les Temps Bleus , Châteauneuf-les-Martigues
Ma maman est placée dans cet EHPAD depuis 2 mois L’équipe est extrêmement bienveillante et professionnelle L’accompagnement de la famille est également très soutenant et empathique Cet EHPAD est vivant, les animations sont très biens, la prise en soin est exceptionnelle et l’encadrement de qualité
Par Sophie L. • Résidence Les Temps Bleus , Châteauneuf-les-Martigues
L état de santé de notre maman ne nous permettez pas de la garder,étant déjà placé en unité protège dans la Drôme,nous avons mis suite au décès de mon papa maman au temps bleu,lors des 2 ans que maman a séjourné,nous avons était contents,le personnel est a l écoute,le animations au top. Merci
Par Florence M. • Résidence Les Temps Bleus , Châteauneuf-les-Martigues
Très content de cet établissement où j’ai dû placer ma mère en raison de son état de santé qui n’était plus compatible avec une gestion à son domicile. Je remercie l’ensemble de la Direction à l’écoute des familles et toujours disponible pour répondre aux questions administratives même dans l’urgence. L’ensemble du Personnel est très attentif au bien être des patients, soins et animations sont aux rendez-vous pour leur rendre la vie la plus agréable possible. L’ensemble de l’établissement présente une propreté irréprochable aussi bien au niveau des chambres spacieuses que des salles de vie et cela à toute heure. La famille est rassurée de la savoir dans un tel établissement. Je recommande bien sûr à tout ceux qui cherchent un Ehpad de qualité.
Par Mick H. • Résidence Les Temps Bleus , Châteauneuf-les-Martigues