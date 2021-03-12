Très content de cet établissement où j’ai dû placer ma mère en raison de son état de santé qui n’était plus compatible avec une gestion à son domicile. Je remercie l’ensemble de la Direction à l’écoute des familles et toujours disponible pour répondre aux questions administratives même dans l’urgence. L’ensemble du Personnel est très attentif au bien être des patients, soins et animations sont aux rendez-vous pour leur rendre la vie la plus agréable possible. L’ensemble de l’établissement présente une propreté irréprochable aussi bien au niveau des chambres spacieuses que des salles de vie et cela à toute heure. La famille est rassurée de la savoir dans un tel établissement. Je recommande bien sûr à tout ceux qui cherchent un Ehpad de qualité.

Par Mick H. • Résidence Les Temps Bleus , Châteauneuf-les-Martigues