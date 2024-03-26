Nous tenons à remercier tout le personnel administratif et soignant pour leur empathie , leur humanisme, leurs qualités professionnelles et leur gentillesse vis-à-vis de mon papa ainsi que des autres résidents. La décision de mettre mon papa en ehpad a été très dure à prendre et grâce à l ehpad les jardins de la crau nous sommes arrivés à le laisser en toute confiance Lui-même nous a toujours dit que tout le monde était très gentil et bienveillant. On le sentait comme dans sa deuxième maison. Sans compter que tout le personnel a toujours été là aussi pour nous , toujours disponible pour répondre à toute nos sollicitations. Je dirai pour résumer que lorsqu on est au Jardins de la Crau on sent une ambiance familiale . Merci encore à vous tous . A recommander sans modération. Bien à vous

Par Nicole D. • Les Jardins De La Crau , Miramas