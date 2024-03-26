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Maisons de retraite / EHPAD à Miramas (13140)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Miramas

J ai effectué un stage dans cette résidence et j ai passé de magnifiques moments de vie; le personnel est super ; l animatrice est exceptionnelle uniquement les résidents sont un véritable bonheur un cadeau de la vie!! Je vous conseille vraiment cette résidence. Sandrine

Par Sandrine C. Les Jardins De La Crau , Miramas

Nous tenons à remercier tout le personnel administratif et soignant pour leur empathie , leur humanisme, leurs qualités professionnelles et leur gentillesse vis-à-vis de mon papa ainsi que des autres résidents. La décision de mettre mon papa en ehpad a été très dure à prendre et grâce à l ehpad les jardins de la crau nous sommes arrivés à le laisser en toute confiance Lui-même nous a toujours dit que tout le monde était très gentil et bienveillant. On le sentait comme dans sa deuxième maison. Sans compter que tout le personnel a toujours été là aussi pour nous , toujours disponible pour répondre à toute nos sollicitations. Je dirai pour résumer que lorsqu on est au Jardins de la Crau on sent une ambiance familiale . Merci encore à vous tous . A recommander sans modération. Bien à vous

Par Nicole D. Les Jardins De La Crau , Miramas

La maison de retraite est calme et propre. Les chambres sont assez spacieuses. L'accueil est excellent. Il y a toujours des animations super sympas pour les personnes âgées. En ce moment la déco de Noël est magnifique. Il y a même un jukebox en libre service pour pouvoir chanter ou écouter la musique. Le personnel est très sympathique. Les pièces collectives sont très lumineuses et il y a des coins de verdures en extérieur pour un brin de marche. Souvent en riant je dis aux personnes âgées que je viendrai ici quand je serai vieille.

Par Géraldine T. Les Jardins De La Crau , Miramas

Propre et bon accueil

Par Inspiration Les Jardins De La Crau , Miramas

On a manger le dimanche midi bon repas et bon accueil

Par Jerome D. Les Jardins De La Crau , Miramas

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