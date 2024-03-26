Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Miramas
J ai effectué un stage dans cette résidence et j ai passé de magnifiques moments de vie; le personnel est super ; l animatrice est exceptionnelle uniquement les résidents sont un véritable bonheur un cadeau de la vie!! Je vous conseille vraiment cette résidence. Sandrine
Par Sandrine C. • Les Jardins De La Crau , Miramas
Nous tenons à remercier tout le personnel administratif et soignant pour leur empathie , leur humanisme, leurs qualités professionnelles et leur gentillesse vis-à-vis de mon papa ainsi que des autres résidents. La décision de mettre mon papa en ehpad a été très dure à prendre et grâce à l ehpad les jardins de la crau nous sommes arrivés à le laisser en toute confiance Lui-même nous a toujours dit que tout le monde était très gentil et bienveillant. On le sentait comme dans sa deuxième maison. Sans compter que tout le personnel a toujours été là aussi pour nous , toujours disponible pour répondre à toute nos sollicitations. Je dirai pour résumer que lorsqu on est au Jardins de la Crau on sent une ambiance familiale . Merci encore à vous tous . A recommander sans modération. Bien à vous
Par Nicole D. • Les Jardins De La Crau , Miramas
La maison de retraite est calme et propre. Les chambres sont assez spacieuses. L'accueil est excellent. Il y a toujours des animations super sympas pour les personnes âgées. En ce moment la déco de Noël est magnifique. Il y a même un jukebox en libre service pour pouvoir chanter ou écouter la musique. Le personnel est très sympathique. Les pièces collectives sont très lumineuses et il y a des coins de verdures en extérieur pour un brin de marche. Souvent en riant je dis aux personnes âgées que je viendrai ici quand je serai vieille.
Par Géraldine T. • Les Jardins De La Crau , Miramas
On a manger le dimanche midi bon repas et bon accueil
Par Jerome D. • Les Jardins De La Crau , Miramas