Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Aubagne
Accueil très sympa merci encore à Farida pour son professionnalisme et aux petit soins je suis très ravie je recommande cet endroit il faut des personnelle comme elle ! Au top
Par Sarah S. • Résidence Castel Roseraie , Aubagne
J'ai reçu un accueil respectueux, chaleureux, tout le personnel a été à l'écoute, m'a accompagnée et soutenue lors de ma visite à ma tante Suzanne. J'ai obtenu une entrevue avec la responsable du service, pas de zones d'ombre, beaucoup d'honnêteté. Ma démarche était difficile, je ne connaissais pas ma tante..tout était prêt pour me recevoir et faciliter ma rencontre, dans une émotion sincère et partagée. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Merci
Par Myriam M. • Résidence Castel Roseraie , Aubagne
Un lieu magnifique pour des situations compliquées. Merci à Katia et à Véronique, secrétaires dévouées du centre ! Merci à toute l’équipe pour l’ambiance familiale et emphatique du centre, très proche des patients, c’est suffisamment rare pour le signaler. Avec mention spéciale pour Ruben, d’une gentillesse et d’une patience infini avec les patients, comme on peut en rencontrer une fois dans une vie.
Par Cech G. • Résidence Castel Roseraie , Aubagne
Merci encore pour toutes les attentions apporté à ma mère et à l'accompagnement que vous lui avait donner. Vous êtes vraiment une superbe équipe du personnel de ménage jusqu'au docteur en passant par les infirmières aide soignants accompagnants et la direction. Continué avec toujours cette même envie d'aider les gens. Encore merci et bravo
Par Claude • La Maison de Fannie Aubagne , Aubagne
La résidence autonomie Les Terres Brunes est très agréable. Les appartements sont très bien. Tout le personnel est au top (Charline la directrice, les secrétaires, le personnel encadrant, les kinés, les infirmières).
Par Catherine C. • Résidence Les Terres Rouges , Aubagne