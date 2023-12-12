J'ai reçu un accueil respectueux, chaleureux, tout le personnel a été à l'écoute, m'a accompagnée et soutenue lors de ma visite à ma tante Suzanne. J'ai obtenu une entrevue avec la responsable du service, pas de zones d'ombre, beaucoup d'honnêteté. Ma démarche était difficile, je ne connaissais pas ma tante..tout était prêt pour me recevoir et faciliter ma rencontre, dans une émotion sincère et partagée. J'ai beaucoup de gratitude envers vous. Merci

Par Myriam M. • Résidence Castel Roseraie , Aubagne