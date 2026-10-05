Quelles aides financières sont acceptées dans cette résidence ? La Résidence Les Jardins Du Mazet est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation. Il est conseillé de contacter directement l'établissement pour étudier votre éligibilité.

Une surveillance est-elle assurée la nuit ? Oui, une équipe de nuit interne est présente en permanence pour veiller à la sécurité et au bien-être des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur interne organise le suivi médical en journée.