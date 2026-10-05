Résidence Les Jardins Du Mazet à Fos-sur-Mer (13)
4.7 (7)
Maison de retraite / EHPAD à Fos-sur-Mer (13)
RUE DE LA PINEDE, 13270 Fos-sur-Mer
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Équipe de nuit interne présente en permanence Médecin coordonnateur et psychologue internes
À propos de l'établissement
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Résidence Les Jardins Du Mazet
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées dans cette résidence ?
La Résidence Les Jardins Du Mazet est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation. Il est conseillé de contacter directement l'établissement pour étudier votre éligibilité.
Une surveillance est-elle assurée la nuit ?
Oui, une équipe de nuit interne est présente en permanence pour veiller à la sécurité et au bien-être des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur interne organise le suivi médical en journée.
Quels professionnels de santé interviennent auprès des résidents ?
L'établissement dispose en interne d'un médecin coordonnateur, d'une infirmière cadre, d'aides-soignants, d'un psychologue et d'un psychomotricien. Cet encadrement permet un accompagnement global du résident, tant sur le plan médical que psychologique et moteur.
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