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Résidence Château de Fontainieu à Marseille (13)

4.8 (6)
Photo de Résidence Château de Fontainieu - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
75 chemin Rural de Fontainieu, 13000 Marseille

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