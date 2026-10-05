Résidence Pasteur à Aix-en-Provence (13)
4.8 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Aix-en-Provence (13)
avenue Philippe Solari, 13080 Aix-en-Provence
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS cumulés Groupe DomusVi, expertise grand âge reconnue Cadre provençal calme à Aix-en-Provence
À propos de l'établissement
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Résidence Pasteur
Questions fréquentes
La Résidence Pasteur est-elle habilitée à l'aide sociale ?
Oui, l'établissement est habilité ASH (Aide sociale à l'hébergement), ce qui permet aux résidents aux ressources insuffisantes de bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale des frais d'hébergement par le département des Bouches-du-Rhône. Il est également habilité APA et APL/ALS.
Quelles aides financières peut-on percevoir dans cet établissement ?
Trois dispositifs sont cumulables à la Résidence Pasteur : l'APA pour financer la perte d'autonomie, l'ASH pour le tarif hébergement, et l'APL ou l'ALS selon la situation du résident. Un dossier doit être constitué auprès du conseil départemental et de la CAF.
Comment contacter la direction pour une visite ?
Vous pouvez joindre la résidence au 04 42 67 24 00 ou par email à dir-pasteur-aix@domusvi.com pour convenir d'un rendez-vous. Une visite sur place est recommandée afin de découvrir les lieux, rencontrer l'équipe et évaluer l'adéquation avec les besoins du futur résident.
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