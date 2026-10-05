La Résidence Pasteur est-elle habilitée à l'aide sociale ? Oui, l'établissement est habilité ASH (Aide sociale à l'hébergement), ce qui permet aux résidents aux ressources insuffisantes de bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale des frais d'hébergement par le département des Bouches-du-Rhône. Il est également habilité APA et APL/ALS.

Quelles aides financières peut-on percevoir dans cet établissement ? Trois dispositifs sont cumulables à la Résidence Pasteur : l'APA pour financer la perte d'autonomie, l'ASH pour le tarif hébergement, et l'APL ou l'ALS selon la situation du résident. Un dossier doit être constitué auprès du conseil départemental et de la CAF.