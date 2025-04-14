Fait votre stage la bas, franchement une Ehpad trop bien les aides soignant(e) trop gentille, trop drôle , bon délire, et il t’explique bien ce qu’il faut fair et ne pas fair les positions à avoir, les ash elle son gentille, les infirmière trop gentille aussi, la cadre trop gentille aussi compréhensible , le directeur normale quoi, L’animatrice heureusement vous aite la parce que si on regarde d’autre Ehpad on se demande si il y a une animatrice , franchement les familles si vous voulais mettre vos parents , grand parents en Ehpad mettez-les ici un conseil d’une stagiaire qui a fait son stage dans les 3 Ehpad de marignane ici ils seront BIEN traités et bien nourris comparé à d’autre Ehpad qui vous vente du rêve alors qu’il faut mieux se sauver.

Par Meltem K. • Résidence Les Grands Pins , Marignane