Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Marignane
Voilà je tenais à témoigner à propos de cette établissement. Le directeur ainsi que tous le personnel soignant sont tres agréable et très professionnel. Il ressort de cette ephad ou il fait bon vivre , beaucoup d'humanité et un esprit familliale ..le personnel est très proche des résidents et une ambiance règne au quotidien. Je recommande .. Cordialement mr roussel...
Par Andre R. • Résidence Les Grands Pins , Marignane
Très bonne Résidence. Personnels très agréables et compétents.
Par Pascal C. • Résidence Les Grands Pins , Marignane
Lieu très agréable par rapport à d’autres visités avant que ma mère ne soit placée il y a 3 ans. Petit jardin arboré avec bancs et grande terrasse avec mobilier de jardin permettant de prendre l’air aux beaux jours. Parking visiteurs. Personnel de direction ainsi que personnel de santé à l’écoute et toujours prêts à nous recevoir en cas de besoin. Personnel d’accueil et secrétariat très sympathique. Animatrice qui propose beaucoup d’animations variées (ce qui est un plus par rapport à d’autres Ehpad visités) ainsi que des journées à thèmes appréciés de tous (résidents et familles) et quelques sorties.
Par Veronique G. • Résidence Les Grands Pins , Marignane
Fait votre stage la bas, franchement une Ehpad trop bien les aides soignant(e) trop gentille, trop drôle , bon délire, et il t’explique bien ce qu’il faut fair et ne pas fair les positions à avoir, les ash elle son gentille, les infirmière trop gentille aussi, la cadre trop gentille aussi compréhensible , le directeur normale quoi, L’animatrice heureusement vous aite la parce que si on regarde d’autre Ehpad on se demande si il y a une animatrice , franchement les familles si vous voulais mettre vos parents , grand parents en Ehpad mettez-les ici un conseil d’une stagiaire qui a fait son stage dans les 3 Ehpad de marignane ici ils seront BIEN traités et bien nourris comparé à d’autre Ehpad qui vous vente du rêve alors qu’il faut mieux se sauver.
Par Meltem K. • Résidence Les Grands Pins , Marignane
Établissement au cœur de la ville de Marignane. Il dispose d’un petit espace vert et d’une terrasse qui permettent aux résidents et aux familles de se retrouver au calme. Personnel accueillant et bienveillant.
Par Chloé M. • Résidence Les Grands Pins , Marignane