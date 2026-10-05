BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

La Maison de Fannie Aubagne à Aubagne (13)

4.3 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Aubagne (13)
205 IMPASSE D'ORIENT, 13400 Aubagne

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et psychologue internes Équipe de nuit interne 24h/24

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
La Maison de Fannie Aubagne

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

La résidence dispose-t-elle d'une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en continu pour veiller sur les résidents 24 heures sur 24. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en interne dans la journée.
Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ?
La Maison de Fannie est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de votre proche. Nous vous conseillons de contacter directement la direction pour étudier votre éligibilité.
Quel accompagnement paramédical propose la résidence ?
L'établissement s'appuie sur un psychologue et un psychomotricien présents en interne pour le bien-être et le maintien de l'autonomie. Un psychiatre et un kinésithérapeute interviennent en externe selon les besoins. Les aides-soignants assurent quant à eux l'accompagnement quotidien des résidents.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Les Jardins de Sormiou - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Les Jardins de Sormiou

4.9 (24)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
La Bastide Des Oliviers - Maison de retraite / EHPAD à Vitrolles
Places disponibles

La Bastide Des Oliviers

4.9 (11)

Vitrolles (13127)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Résidence Marguerite - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Résidence Marguerite

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Résidence l'Oustaou - Maison de retraite / EHPAD à Plan-de-Cuques
Places disponibles

Résidence l'Oustaou

4.9 (10)

Plan-de-Cuques (13380)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Résidence L'Occitanie - Maison de retraite / EHPAD à Cabriès
Places disponibles

Résidence L'Occitanie

4.9 (30)

Cabriès (13480)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Val de Regny - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Val de Regny

5.0 (46)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Aubagne