La résidence dispose-t-elle d'une présence médicale la nuit ? Une équipe de nuit interne est présente en continu pour veiller sur les résidents 24 heures sur 24. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en interne dans la journée.

Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ? La Maison de Fannie est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de votre proche. Nous vous conseillons de contacter directement la direction pour étudier votre éligibilité.