La Maison de Fannie Aubagne à Aubagne (13)
4.3 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Aubagne (13)
205 IMPASSE D'ORIENT, 13400 Aubagne
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et psychologue internes Équipe de nuit interne 24h/24
À propos de l'établissement
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La Maison de Fannie Aubagne
Questions fréquentes
La résidence dispose-t-elle d'une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en continu pour veiller sur les résidents 24 heures sur 24. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur et une infirmière cadre interviennent en interne dans la journée.
Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ?
La Maison de Fannie est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de votre proche. Nous vous conseillons de contacter directement la direction pour étudier votre éligibilité.
Quel accompagnement paramédical propose la résidence ?
L'établissement s'appuie sur un psychologue et un psychomotricien présents en interne pour le bien-être et le maintien de l'autonomie. Un psychiatre et un kinésithérapeute interviennent en externe selon les besoins. Les aides-soignants assurent quant à eux l'accompagnement quotidien des résidents.
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