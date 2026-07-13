Maisons de retraite et EHPAD à Marseille

Marseille compte 70 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble de ses arrondissements, du Vieux-Port aux quartiers nord, en passant par Mazargues, Sainte-Marguerite et la Pointe-Rouge. Avec une capacité totale de 1507 logements, la cité phocéenne propose une offre variée pour accueillir les personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie. Entre résidences modernes face à la Méditerranée, structures associatives ancrées dans les quartiers historiques et établissements publics rattachés à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, chaque famille peut dénicher une solution adaptée au profil et au budget de son proche.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Marseille

Le tissu d'accueil pour seniors se déploie sur les 16 arrondissements marseillais, avec une concentration plus marquée dans les 8e, 9e, 12e et 13e arrondissements, là où le foncier autorise la construction de résidences avec jardins et espaces extérieurs. Les quartiers du sud (Bonneveine, Sainte-Anne, Mazargues) regroupent plusieurs établissements privés haut de gamme, qui tirent parti de la proximité du littoral et d'un cadre de vie apprécié des résidents. Le centre-ville et les arrondissements nord (13e, 14e, 15e) hébergent davantage de structures publiques et associatives, plus accessibles financièrement.

La répartition par statut juridique reflète la diversité de l'offre marseillaise : 56 établissements privés commerciaux, 26 structures privées à but non lucratif (souvent gérées par des associations confessionnelles ou laïques historiques de la ville), et 6 établissements publics rattachés au CCAS de Marseille ou à l'AP-HM. Cette pluralité garantit aux familles un choix entre des philosophies d'accompagnement variées, des standards hôteliers différents et des tarifs adaptés à toutes les bourses. Pour élargir vos recherches au-delà de la ville, consultez notre page Maisons de retraite et EHPAD en Bouches-du-Rhône.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Marseille

Le prix médian d'une place en maison de retraite ou EHPAD à Marseille s'établit à 2670 € par mois, un tarif légèrement inférieur à la moyenne nationale qui avoisine 2900 €. La fourchette tarifaire est large : de 568 € mensuels pour les places aidées en établissements publics avec habilitation à l'aide sociale, jusqu'à 5940 € par mois dans les résidences privées les plus haut de gamme du 8e arrondissement.

Cette dispersion s'explique par plusieurs facteurs : la localisation (quartiers sud plus chers que les quartiers nord), le niveau de prestations hôtelières, la surface des chambres, la présence d'unités spécialisées Alzheimer ou Parkinson, et le statut juridique de l'établissement. Les structures publiques affichent des tarifs hébergement encadrés par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, tandis que les établissements privés fixent librement leurs prix.

Le tarif total facturé à la famille se décompose en trois parties distinctes :

Le tarif hébergement (logement, restauration, animation, blanchissage), à la charge du résident

(logement, restauration, animation, blanchissage), à la charge du résident Le tarif dépendance , partiellement couvert par l'APA selon le GIR du résident

, partiellement couvert par l'APA selon le GIR du résident Le tarif soins, intégralement pris en charge par l'Assurance Maladie

Pour mieux comprendre la composition des factures et anticiper le reste à charge, notre dossier Comprendre les tarifs en EHPAD détaille chaque poste de dépense.

Bien choisir son établissement à Marseille

Sélectionner une maison de retraite à Marseille demande de visiter plusieurs structures, idéalement à des moments différents de la journée, pour observer la vie réelle au sein de l'établissement. Les repas, les animations en après-midi et les fins de soirée sont des moments révélateurs sur la qualité de l'accompagnement et la disponibilité du personnel.

Plusieurs questions méritent d'être posées lors de la visite : quel est le ratio soignants par résident en journée et la nuit ? L'établissement dispose-t-il d'un médecin coordonnateur à temps plein ou partiel ? Comment sont gérées les sorties et les visites des familles ? Quelle est la politique en matière de fin de vie et de soins palliatifs ? Les chambres sont-elles individuelles ou doubles, et peut-on personnaliser le mobilier ?

La sécurité des résidents constitue un autre point de vigilance : présence d'un système d'appel malade, dispositifs anti-fugue pour les unités protégées, formation du personnel aux gestes d'urgence. À Marseille, la proximité avec un hôpital comme La Timone, l'Hôpital Nord ou Sainte-Marguerite peut être un critère décisif pour les profils médicaux fragiles. Notre dossier Les bonnes questions à poser lors d'une visite propose une grille complète d'évaluation.

Soins et vie quotidienne

Les établissements marseillais proposent une prise en charge médicale et paramédicale complète : médecin coordonnateur, infirmier diplômé d'État présent 24h/24 dans la plupart des structures, aides-soignants, psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeute, pédicure-podologue. Les soins de confort (toilette, habillage, aide au repas) sont assurés quotidiennement par les équipes soignantes, avec un accompagnement personnalisé selon le degré de dépendance évalué via la grille AGGIR.

La vie sociale occupe une place centrale : activités manuelles, ateliers mémoire, gymnastique douce, séances de chant, projections de films, lotos, sorties en bord de mer ou aux Calanques pour les résidents les plus autonomes. Beaucoup d'établissements organisent des moments forts autour des fêtes provençales (Saint-Jean, Noël aux santons, fête des pêcheurs), créant un véritable sentiment d'appartenance pour les Marseillais d'origine.

La santé mentale et le maintien du lien social font l'objet d'une attention particulière, avec des partenariats fréquents entre établissements et écoles, crèches, associations sportives ou culturelles du quartier. Ces échanges intergénérationnels ralentissent la progression de l'isolement, première cause de déclin cognitif chez les personnes âgées institutionnalisées.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les structures marseillaises ne se limitent pas à l'hébergement permanent. Trois formules coexistent pour répondre à la diversité des situations familiales :

L' hébergement permanent , formule classique pour une installation durable

, formule classique pour une installation durable L' hébergement temporaire (de quelques semaines à 90 jours par an), idéal pour soulager un aidant en vacances, après une hospitalisation ou pendant la convalescence

(de quelques semaines à 90 jours par an), idéal pour soulager un aidant en vacances, après une hospitalisation ou pendant la convalescence L'accueil de jour, qui laisse au senior la possibilité de rester à domicile la nuit tout en profitant d'un cadre stimulant en journée

L'accueil de jour s'adresse particulièrement aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, en début ou milieu de parcours. Plusieurs établissements marseillais disposent d'unités dédiées avec des programmes thérapeutiques adaptés (réminiscence, art-thérapie, jardin thérapeutique). L'hébergement temporaire sert souvent de période de découverte avant un emménagement définitif, et donne à la personne âgée l'occasion de tester la vie en collectivité sans engagement immédiat. Pour explorer l'offre dans la région, vous pouvez aussi consulter Aix-en-Provence, Aubagne, Martigues, Salon-de-Provence ou La Ciotat.

APA, ASH et aides financières à Marseille

Le financement d'une place en EHPAD repose sur plusieurs dispositifs cumulables. L'APA en établissement (Allocation Personnalisée d'Autonomie) couvre une partie du tarif dépendance, son montant dépend du GIR du résident et de ses ressources. À Marseille, la demande s'effectue auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, avec un délai d'instruction d'environ deux mois.

L'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) prend le relais lorsque les ressources du résident et de ses obligés alimentaires (enfants, petits-enfants) ne suffisent pas à couvrir le tarif hébergement. Cette aide, récupérable sur succession, n'est accordée que dans les établissements habilités à l'aide sociale, soit environ un tiers des structures marseillaises. La liste des établissements éligibles est disponible auprès du CCAS de Marseille.

D'autres leviers financiers existent : aides au logement (APL ou ALS), réduction d'impôt de 25% sur les frais de dépendance et d'hébergement (plafonnée à 10 000 € par an), aides des caisses de retraite complémentaires, dispositifs spécifiques aux anciens combattants ou aux victimes de guerre. Notre dossier Toutes les aides financières pour l'EHPAD récapitule l'ensemble des dispositifs mobilisables et les démarches associées.

Pour comparer les 70 établissements de Marseille, consulter les tarifs détaillés, les disponibilités et lire les avis des familles, rendez-vous sur BookingSeniors, votre comparateur indépendant des maisons de retraite et EHPAD en France.