La Résidence l'Oustaou accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ? Oui, l'établissement est habilité à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH). Il accepte également l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et les aides au logement (APL / ALS). Ces habilitations permettent de réduire le reste à charge selon votre situation.

Où se situe exactement la résidence et est-elle facile d'accès ? La résidence se trouve avenue Georges Pompidou à Plan-de-Cuques (13380), aux portes de Marseille. Sa situation dans une commune calme et résidentielle la rend facilement accessible pour les familles des environs et du département des Bouches-du-Rhône.