Résidence l'Oustaou à Plan-de-Cuques (13)
4.9 (10)
Maison de retraite / EHPAD à Plan-de-Cuques (13)
avenue Georges Pompidou, 13380 Plan-de-Cuques
Les points forts de l'établissement
Établissement habilité à l'aide sociale ASH Habilité APA et aides au logement APL Cadre paisible à Plan-de-Cuques près de Marseille
À propos de l'établissement
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Résidence l'Oustaou
Questions fréquentes
La Résidence l'Oustaou accepte-t-elle l'aide sociale à l'hébergement ?
Oui, l'établissement est habilité à l'Aide sociale à l'hébergement (ASH). Il accepte également l'Allocation personnalisée d'autonomie (APA) et les aides au logement (APL / ALS). Ces habilitations permettent de réduire le reste à charge selon votre situation.
Où se situe exactement la résidence et est-elle facile d'accès ?
La résidence se trouve avenue Georges Pompidou à Plan-de-Cuques (13380), aux portes de Marseille. Sa situation dans une commune calme et résidentielle la rend facilement accessible pour les familles des environs et du département des Bouches-du-Rhône.
Quel type d'accompagnement propose l'établissement ?
La Résidence l'Oustaou est un établissement privé géré par le groupe DomusVi, qui accueille les personnes âgées en perte d'autonomie. L'accompagnement y est personnalisé, dans un cadre à taille humaine, avec restauration sur place, blanchisserie et un programme d'animations. Pour toute précision, contactez la direction au 04 91 05 61 24.
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