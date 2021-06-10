Il y a plus d'un an, il était nécessaire de trouver pour mes parents un établissement adapté. Après des recherches sur la region Marseillaise je me suis naturellement orienté vers L'Oustaou. Le contact avec la directrice a été très professionnel et humain. Femme dynamique et très courtoise entourée d'une belle équipe. Cet avis n'a pas vocation à jouer une dithyrambe de complaisance, mais une synthèse positive, expérience que j'ai vécu en tant que fils. Pour mon père et ma mère, l'ensemble des cadres, personnels soignant, hôtelier, administratif et homme d'entretien sont remarquables. Jouant d'une attention professionnelle, apportant une touche humaine avec une belle disponibilité auprès de mes anciens. Merci à toute l'équipe pour l'aide et l'affection qu'ils portent aux aînés.

Par Kris J. • Résidence l'Oustaou , Plan-de-Cuques