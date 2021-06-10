Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Plan-de-Cuques
Personnel au top . Accueil chaleureux et prise en charge des personnes âgées dans le respect et la gentillesse . Je recommande vivement cette residence.
Par Isabelle V. • Résidence l'Oustaou , Plan-de-Cuques
Il y a plus d'un an, il était nécessaire de trouver pour mes parents un établissement adapté. Après des recherches sur la region Marseillaise je me suis naturellement orienté vers L'Oustaou. Le contact avec la directrice a été très professionnel et humain. Femme dynamique et très courtoise entourée d'une belle équipe. Cet avis n'a pas vocation à jouer une dithyrambe de complaisance, mais une synthèse positive, expérience que j'ai vécu en tant que fils. Pour mon père et ma mère, l'ensemble des cadres, personnels soignant, hôtelier, administratif et homme d'entretien sont remarquables. Jouant d'une attention professionnelle, apportant une touche humaine avec une belle disponibilité auprès de mes anciens. Merci à toute l'équipe pour l'aide et l'affection qu'ils portent aux aînés.
Par Kris J. • Résidence l'Oustaou , Plan-de-Cuques
Nous avons été très contents de l accueil et des Services rendus par cet établissement. Le personnel est très serviable et compétent. Un grand merci à la direction Mme LESAQUE
Par Philippe V. • Résidence Les Blacassins , Plan-de-Cuques
Merci beaucoup pour tout, merci toute l'équipe qui s'est occupée de notre mère, spécialement Agnès, Sandra, Nina, Martine, désolée si j'en oublie. Merci ♥️
Par Domi P. • Résidence Les Blacassins , Plan-de-Cuques
Je remercie toute l'équipe pour leur dévouement, leur gentillesse et leur disponibilité aussi bien pour le résident que pour la famille.
Par Gabriel G. • Résidence Les Blacassins , Plan-de-Cuques