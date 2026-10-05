BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Les Jardins De La Crau à Miramas (13)

5.0 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Miramas (13)
Avenue de l'Europe, quartier Moulinière Sud, 13140 Miramas

Les points forts de l'établissement

Équipe de nuit et soignante en interne Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et psychologue présents

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Les Jardins De La Crau

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
Oui, l'établissement dispose d'une équipe de nuit interne qui assure une surveillance continue. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur intervient en interne pour le suivi médical des résidents.
Quelles aides financières sont acceptées ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de chaque famille. Il est conseillé de se renseigner auprès de l'établissement pour constituer les dossiers.
Quel accompagnement paramédical est proposé ?
L'établissement compte un psychologue et un psychomotricien intervenant en interne, ainsi qu'une infirmière cadre et des aides-soignants. Cette équipe assure un suivi global du bien-être physique et psychologique des résidents. Le médecin coordonnateur coordonne l'ensemble de la prise en charge.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Les Jardins de Sormiou - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Les Jardins de Sormiou

4.9 (24)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
La Bastide Des Oliviers - Maison de retraite / EHPAD à Vitrolles
Places disponibles

La Bastide Des Oliviers

4.9 (11)

Vitrolles (13127)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Résidence Marguerite - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Résidence Marguerite

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Résidence l'Oustaou - Maison de retraite / EHPAD à Plan-de-Cuques
Places disponibles

Résidence l'Oustaou

4.9 (10)

Plan-de-Cuques (13380)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Résidence L'Occitanie - Maison de retraite / EHPAD à Cabriès
Places disponibles

Résidence L'Occitanie

4.9 (30)

Cabriès (13480)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Val de Regny - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Val de Regny

5.0 (46)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Miramas