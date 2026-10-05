Y a-t-il une présence soignante la nuit ? Oui, l'établissement dispose d'une équipe de nuit interne qui assure une surveillance continue. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur intervient en interne pour le suivi médical des résidents.

Quelles aides financières sont acceptées ? La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de chaque famille. Il est conseillé de se renseigner auprès de l'établissement pour constituer les dossiers.