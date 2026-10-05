Les Jardins De La Crau à Miramas (13)
5.0 (13)
Maison de retraite / EHPAD à Miramas (13)
Avenue de l'Europe, quartier Moulinière Sud, 13140 Miramas
Les points forts de l'établissement
Équipe de nuit et soignante en interne Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et psychologue présents
À propos de l'établissement
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Les Jardins De La Crau
Questions fréquentes
Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
Oui, l'établissement dispose d'une équipe de nuit interne qui assure une surveillance continue. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place. Un médecin coordonnateur intervient en interne pour le suivi médical des résidents.
Quelles aides financières sont acceptées ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon la situation de chaque famille. Il est conseillé de se renseigner auprès de l'établissement pour constituer les dossiers.
Quel accompagnement paramédical est proposé ?
L'établissement compte un psychologue et un psychomotricien intervenant en interne, ainsi qu'une infirmière cadre et des aides-soignants. Cette équipe assure un suivi global du bien-être physique et psychologique des résidents. Le médecin coordonnateur coordonne l'ensemble de la prise en charge.
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