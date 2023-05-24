Equipe bienveillante et solidaire Une nouvelle directrice a apporté beaucoup de bienfait ainsi que l’idec qui est très à l’écoute de son équipe. Ce sont des personnes investit et sérieuse qui ont le cœur sur la main Je suis très satisfaite de ma visite et nous sommes bien au seins de l’établissement.

Par Lola T. • La Bastide Des Oliviers , Vitrolles