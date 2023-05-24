Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Vitrolles
Très accueillant, très propre. J ai cru rentrer dans un hôtel et non un ephad. Très beau jardin.
Par Christophe R. • La Bastide Des Oliviers , Vitrolles
Equipe bienveillante et solidaire Une nouvelle directrice a apporté beaucoup de bienfait ainsi que l’idec qui est très à l’écoute de son équipe. Ce sont des personnes investit et sérieuse qui ont le cœur sur la main Je suis très satisfaite de ma visite et nous sommes bien au seins de l’établissement.
Par Lola T. • La Bastide Des Oliviers , Vitrolles
Une nouvelle équipe dirigeante insuffle un vent nouveau à la Bastide des Oliviers. Les résidents profitent de soins bienveillants de la part du personnel, les familles d'une écoute de qualité. Tout cela se passe dans un cadre agréable.
Par Isabelle L. • La Bastide Des Oliviers , Vitrolles
Très bel maison de retraite soignant et personnel très sympathique et à l'écoute
Par Djamila T. • La Bastide Des Oliviers , Vitrolles
Des équipes de soignants au top , mais vraiment au top !! Un cadre de vie magnifique ….encadré par une directrice juste exceptionnelle … Je vous conseille la visite , vous ne serez pas déçu ,
Par Carole A. • La Bastide Des Oliviers , Vitrolles