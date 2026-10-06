Résidence La Renaissance à Marseille (13)
4.9 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
17 Boulevard Pèbre, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Équipe de nuit interne pour une sécurité continue Suivi médical avec médecin coordonnateur et ergothérapeute Habilité APA, ASH et APL / ALS
À propos de l'établissement
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Résidence La Renaissance
Questions fréquentes
Y a-t-il une présence soignante la nuit dans l'établissement ?
Oui, la Résidence La Renaissance dispose d'une équipe de nuit interne qui veille en permanence sur les résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre assurent le suivi médical en journée.
Quelles aides financières sont possibles pour ma famille ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation. Il est conseillé de contacter directement la résidence pour étudier votre dossier.
Quel accompagnement psychologique est proposé aux résidents ?
Un psychologue intervient en interne au sein de la Résidence La Renaissance pour assurer un suivi individualisé du bien-être moral des résidents. Un ergothérapeute interne complète cet accompagnement en travaillant sur le maintien de l'autonomie au quotidien. L'établissement ne dispose pas de psychiatre ni de psychomotricien.
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