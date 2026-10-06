Y a-t-il une présence soignante la nuit dans l'établissement ? Oui, la Résidence La Renaissance dispose d'une équipe de nuit interne qui veille en permanence sur les résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre assurent le suivi médical en journée.

Quelles aides financières sont possibles pour ma famille ? L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation. Il est conseillé de contacter directement la résidence pour étudier votre dossier.