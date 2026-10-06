BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Résidence La Renaissance à Marseille (13)

4.9 (12)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
17 Boulevard Pèbre, 13000 Marseille

Les points forts de l'établissement

Équipe de nuit interne pour une sécurité continue Suivi médical avec médecin coordonnateur et ergothérapeute Habilité APA, ASH et APL / ALS

À propos de l'établissement

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence La Renaissance

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Questions fréquentes

Y a-t-il une présence soignante la nuit dans l'établissement ?
Oui, la Résidence La Renaissance dispose d'une équipe de nuit interne qui veille en permanence sur les résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre assurent le suivi médical en journée.
Quelles aides financières sont possibles pour ma famille ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation. Il est conseillé de contacter directement la résidence pour étudier votre dossier.
Quel accompagnement psychologique est proposé aux résidents ?
Un psychologue intervient en interne au sein de la Résidence La Renaissance pour assurer un suivi individualisé du bien-être moral des résidents. Un ergothérapeute interne complète cet accompagnement en travaillant sur le maintien de l'autonomie au quotidien. L'établissement ne dispose pas de psychiatre ni de psychomotricien.

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Les Jardins de Sormiou - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Les Jardins de Sormiou

4.9 (24)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
La Bastide Des Oliviers - Maison de retraite / EHPAD à Vitrolles
Places disponibles

La Bastide Des Oliviers

4.9 (11)

Vitrolles (13127)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Résidence Marguerite - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Résidence Marguerite

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Résidence l'Oustaou - Maison de retraite / EHPAD à Plan-de-Cuques
Places disponibles

Résidence l'Oustaou

4.9 (10)

Plan-de-Cuques (13380)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Résidence L'Occitanie - Maison de retraite / EHPAD à Cabriès
Places disponibles

Résidence L'Occitanie

4.9 (30)

Cabriès (13480)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Val de Regny - Maison de retraite / EHPAD à Marseille
Places disponibles

Val de Regny

5.0 (46)

Marseille (13000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Marseille