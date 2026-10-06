Le Soleil du Roucas Blanc à Marseille (13)
5.0 (25)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
341 Chemin du Roucas Blanc, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Cadre privilégié sur hauteurs marseillaises du Roucas Blanc Habilité APA, ASH et APL/ALS pour aides financières Établissement du groupe DomusVi, expertise reconnue
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Le Soleil du Roucas Blanc
Questions fréquentes
Quelles aides financières peut-on solliciter pour cet établissement ?
Le Soleil du Roucas Blanc est habilité à trois dispositifs principaux. L'APA couvre une partie des frais liés à la dépendance selon le GIR du résident. L'ASH s'adresse aux personnes aux ressources insuffisantes pour couvrir les frais d'hébergement. L'APL ou l'ALS peuvent venir compléter ces aides pour réduire le reste à charge.
Où se situe précisément la résidence à Marseille ?
L'établissement se trouve au 341 Chemin du Roucas Blanc, dans le quartier résidentiel du même nom sur les hauteurs de Marseille. Cette zone calme offre un cadre verdoyant à proximité de la mer Méditerranée. La résidence reste accessible depuis le centre-ville par la route ou les transports en commun.
Comment contacter l'établissement pour organiser une visite ?
Vous pouvez joindre la résidence par téléphone au 04 91 04 22 22 ou par courriel à dir-roucas-marseille@domusvi.com. Le site internet roucasblanc.com fournit également des informations complémentaires. Une visite sur place reste recommandée pour découvrir le cadre et échanger avec l'équipe.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Le Soleil du Roucas Blanc
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Les Jardins de Sormiou
4.9 (24)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Oliviers
4.9 (11)
Vitrolles (13127)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Places disponibles
Résidence Marguerite
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Places disponibles
Résidence l'Oustaou
4.9 (10)
Plan-de-Cuques (13380)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Places disponibles
Résidence L'Occitanie
4.9 (30)
Cabriès (13480)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 940 € par mois
Places disponibles
Val de Regny
5.0 (46)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Marseille
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Provence(11)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubagne(10)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Arles(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Salon-de-Provence(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plan-de-Cuques(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marignane(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Martigues(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Ciotat(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-la-Bédoule(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mallemort(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Miramas(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vitrolles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trets(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maussane-les-Alpilles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Cannat(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Rémy-de-Provence(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gémenos(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Istres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-les-Martigues(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rognes(2)