Quelles aides financières peut-on solliciter pour cet établissement ? Le Soleil du Roucas Blanc est habilité à trois dispositifs principaux. L'APA couvre une partie des frais liés à la dépendance selon le GIR du résident. L'ASH s'adresse aux personnes aux ressources insuffisantes pour couvrir les frais d'hébergement. L'APL ou l'ALS peuvent venir compléter ces aides pour réduire le reste à charge.

Où se situe précisément la résidence à Marseille ? L'établissement se trouve au 341 Chemin du Roucas Blanc, dans le quartier résidentiel du même nom sur les hauteurs de Marseille. Cette zone calme offre un cadre verdoyant à proximité de la mer Méditerranée. La résidence reste accessible depuis le centre-ville par la route ou les transports en commun.