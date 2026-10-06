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Le Soleil du Roucas Blanc à Marseille (13)

5.0 (25)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
341 Chemin du Roucas Blanc, 13000 Marseille

Les points forts de l'établissement

Cadre privilégié sur hauteurs marseillaises du Roucas Blanc Habilité APA, ASH et APL/ALS pour aides financières Établissement du groupe DomusVi, expertise reconnue

À propos de l'établissement

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Le Soleil du Roucas Blanc

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Questions fréquentes

Quelles aides financières peut-on solliciter pour cet établissement ?
Le Soleil du Roucas Blanc est habilité à trois dispositifs principaux. L'APA couvre une partie des frais liés à la dépendance selon le GIR du résident. L'ASH s'adresse aux personnes aux ressources insuffisantes pour couvrir les frais d'hébergement. L'APL ou l'ALS peuvent venir compléter ces aides pour réduire le reste à charge.
Où se situe précisément la résidence à Marseille ?
L'établissement se trouve au 341 Chemin du Roucas Blanc, dans le quartier résidentiel du même nom sur les hauteurs de Marseille. Cette zone calme offre un cadre verdoyant à proximité de la mer Méditerranée. La résidence reste accessible depuis le centre-ville par la route ou les transports en commun.
Comment contacter l'établissement pour organiser une visite ?
Vous pouvez joindre la résidence par téléphone au 04 91 04 22 22 ou par courriel à dir-roucas-marseille@domusvi.com. Le site internet roucasblanc.com fournit également des informations complémentaires. Une visite sur place reste recommandée pour découvrir le cadre et échanger avec l'équipe.

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