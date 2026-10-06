Quelles aides financières sont possibles à La Bastide Des Oliviers ? L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs peuvent être mobilisés selon la situation de votre proche pour alléger le coût de l'hébergement. Le personnel administratif peut vous accompagner dans les démarches.

Y a-t-il une présence médicale la nuit ? Une équipe de nuit interne assure la surveillance et la sécurité des résidents en continu. L'établissement dispose également d'un médecin coordonnateur et d'une infirmière cadre en interne. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.