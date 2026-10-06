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La Bastide Des Oliviers à Vitrolles (13)

4.9 (11)
Maison de retraite / EHPAD à Vitrolles (13)
82 Avenue de Marseille, 13127 Vitrolles

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et équipe de nuit internes Psychologue et ergothérapeute sur place

À propos de l'établissement

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La Bastide Des Oliviers

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Questions fréquentes

Quelles aides financières sont possibles à La Bastide Des Oliviers ?
L'établissement est habilité à l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), à l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et à l'APL / ALS (Aide au logement). Ces dispositifs peuvent être mobilisés selon la situation de votre proche pour alléger le coût de l'hébergement. Le personnel administratif peut vous accompagner dans les démarches.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne assure la surveillance et la sécurité des résidents en continu. L'établissement dispose également d'un médecin coordonnateur et d'une infirmière cadre en interne. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place.
Quels professionnels paramédicaux interviennent dans l'établissement ?
La Bastide Des Oliviers s'appuie sur une équipe interne comprenant des aides-soignants, un psychologue et un ergothérapeute. Cet accompagnement vise à préserver l'autonomie et le bien-être des résidents au quotidien. Le suivi est personnalisé selon les besoins de chaque personne.

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