Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Salon-de-Provence
Personnel acceuillant, attentionné et dévoué avec un service médical attentif et professionnel.
Par Lucien B. • L'Amandière , Salon-de-Provence
Le personnel est très investi pour le bien-être des résidents !
Par Manon P. • L'Amandière , Salon-de-Provence
Tous nos remerciements à l'équipe qui a accompagné ma mère jusqu'à ces derniers instants. D'une grande gentillesse avec ma mère et les membres de notre famille, ils ont toujours fait preuve d'un grand professionnalisme. Ma mère a pu profiter des activités proposées avant que son état ne se dégrade et a apprécié le cadre et le jardin.
Par Mireille A. • L'Amandière , Salon-de-Provence
Bonne maison de retraite à Salon. Cordialement Jéromine
Par Jeromine A. • L'Amandière , Salon-de-Provence
Établissement chaleureux où il y a de la vie. Les animations proposées sont adaptées au public et les familles très bien accompagnée. Merci à vous pour tout ce que vous faites.
Par Prescillia C. • L'Amandière , Salon-de-Provence