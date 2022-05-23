Tous nos remerciements à l'équipe qui a accompagné ma mère jusqu'à ces derniers instants. D'une grande gentillesse avec ma mère et les membres de notre famille, ils ont toujours fait preuve d'un grand professionnalisme. Ma mère a pu profiter des activités proposées avant que son état ne se dégrade et a apprécié le cadre et le jardin.

Par Mireille A. • L'Amandière , Salon-de-Provence