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Maisons de retraite / EHPAD à Salon-de-Provence (13300)

5 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Salon-de-Provence

Personnel acceuillant, attentionné et dévoué avec un service médical attentif et professionnel.

Par Lucien B. L'Amandière , Salon-de-Provence

Le personnel est très investi pour le bien-être des résidents !

Par Manon P. L'Amandière , Salon-de-Provence

Tous nos remerciements à l'équipe qui a accompagné ma mère jusqu'à ces derniers instants. D'une grande gentillesse avec ma mère et les membres de notre famille, ils ont toujours fait preuve d'un grand professionnalisme. Ma mère a pu profiter des activités proposées avant que son état ne se dégrade et a apprécié le cadre et le jardin.

Par Mireille A. L'Amandière , Salon-de-Provence

Bonne maison de retraite à Salon. Cordialement Jéromine

Par Jeromine A. L'Amandière , Salon-de-Provence

Établissement chaleureux où il y a de la vie. Les animations proposées sont adaptées au public et les familles très bien accompagnée. Merci à vous pour tout ce que vous faites.

Par Prescillia C. L'Amandière , Salon-de-Provence

Maisons de retraite / EHPAD proche de Salon-de-Provence

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