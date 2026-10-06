Les Jardins De Beauvallon à Marseille (13)
5.0 (8)
Maison de retraite / EHPAD à Marseille (13)
105 Chemin de Morgiou, 13000 Marseille
Les points forts de l'établissement
Cadre verdoyant proche des Calanques marseillaises Équipe médicale et de nuit interne Habilité APA, ASH et aides au logement
À propos de l'établissement
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Les Jardins De Beauvallon
Questions fréquentes
Y a-t-il une présence médicale la nuit dans l'établissement ?
Une équipe de nuit interne assure une surveillance permanente des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre encadrent le suivi médical en journée.
Quelles aides financières puis-je solliciter pour mon proche ?
La résidence est habilitée à l'APA, à l'ASH et aux aides au logement APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation. Le personnel administratif peut vous orienter dans la constitution des dossiers.
Quels professionnels paramédicaux interviennent auprès des résidents ?
L'établissement dispose en interne d'aides-soignants, d'une psychologue et d'un ergothérapeute. Ces professionnels travaillent en coordination avec le médecin coordonnateur. Ils assurent un accompagnement adapté au maintien de l'autonomie et au bien-être de chaque résident.
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