Y a-t-il une présence médicale la nuit dans l'établissement ? Une équipe de nuit interne assure une surveillance permanente des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre encadrent le suivi médical en journée.

Quelles aides financières puis-je solliciter pour mon proche ? La résidence est habilitée à l'APA, à l'ASH et aux aides au logement APL / ALS. Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge selon votre situation. Le personnel administratif peut vous orienter dans la constitution des dossiers.