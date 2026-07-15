Maisons de retraite / EHPAD dans le Var

Maisons de retraite et EHPAD à Var

Le Var compte 123 maisons de retraite et EHPAD répartis sur l'ensemble du département, de la façade littorale entre Toulon et Saint-Raphaël jusqu'aux villages perchés du Haut-Var et de la Provence verte. Avec une capacité totale de 2035 logements, ce territoire donne aux familles varoises un large choix pour accompagner un parent âgé, qu'il soit autonome, semi-dépendant ou en perte d'autonomie avancée. Le climat méditerranéen, la douceur de vivre provençale et la proximité des soins hospitaliers de Toulon, Draguignan ou Hyères font du Var une destination prisée des seniors, y compris ceux qui viennent d'autres régions françaises pour se rapprocher d'un enfant ou profiter d'une retraite au soleil.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD en Var

Les 123 établissements varois se concentrent surtout sur l'axe littoral où vit la majorité de la population du département. Toulon, préfecture et cœur de la métropole Toulon Provence Méditerranée, regroupe un nombre important de structures, suivie par les villes côtières comme Hyères, Fréjus et Saint-Raphaël. L'arrière-pays varois n'est pas en reste avec des établissements implantés à Draguignan, Brignoles ou Cotignac, dans un cadre plus rural et apaisé, souvent apprécié des résidents qui souhaitent retrouver l'ambiance provençale authentique.

La répartition par statut juridique dessine un paysage équilibré et varié. Le département comprend 77 établissements privés commerciaux, 61 structures publiques rattachées aux centres communaux d'action sociale ou aux centres hospitaliers, 25 maisons à but non lucratif gérées par des associations ou des fondations, ainsi que 6 structures aux statuts divers. Cette diversité aide chaque famille à trouver la formule qui correspond à ses attentes en matière de prestations, de prix et de philosophie d'accompagnement. Les villages côtiers comme Sanary-sur-Mer ou Bandol disposent souvent de résidences haut de gamme, tandis que le centre Var concentre davantage d'EHPAD publics aux tarifs plus accessibles.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD en Var

Le prix médian d'un hébergement en maison de retraite ou EHPAD dans le Var s'élève à 2550 €/mois, un tarif qui se situe légèrement au-dessus de la moyenne nationale, signe de l'attractivité résidentielle du département. La fourchette tarifaire est toutefois très large, de 1149 €/mois pour les établissements publics les plus abordables à 4131 €/mois pour les résidences privées premium situées sur la côte, avec vue mer ou prestations hôtelières étoffées.

Plusieurs facteurs expliquent ces écarts tarifaires. Le statut de l'établissement joue un rôle majeur : les EHPAD publics et associatifs pratiquent généralement des tarifs plus doux que les structures privées commerciales, qui répercutent des investissements immobiliers plus lourds. La localisation pèse aussi fortement sur le coût mensuel. Un logement à Saint-Tropez, Hyères ou Le Lavandou coûte sensiblement plus cher qu'un hébergement équivalent à Brignoles, Cuers ou Le Luc-en-Provence. Enfin, le niveau de dépendance du résident, mesuré par la grille AGGIR, conditionne le tarif dépendance facturé en sus de l'hébergement.

Pour anticiper un budget réaliste, comptez un reste à charge moyen compris entre 1800 et 2800 € par mois après déduction de l'APA et des éventuelles aides au logement. Notre dossier sur la composition du prix en EHPAD détaille chaque poste de facturation pour vous aider à comparer sereinement.

Bien choisir son établissement en Var

Choisir une maison de retraite ou un EHPAD pour un proche est une démarche qui mérite du temps et de la méthode. Avant même de visiter, posez-vous les bonnes questions sur les besoins réels de la personne concernée. Souhaite-t-elle rester autonome dans un logement adapté ou a-t-elle déjà besoin d'un accompagnement médicalisé permanent ? Est-elle attachée à son quartier, à sa ville, ou ouverte à un déménagement vers un autre secteur du Var ? La proximité avec les enfants et petits-enfants reste un critère clé pour garder un lien familial régulier.

Lors des visites, plusieurs points méritent votre attention. Observez la qualité de l'accueil, l'état général des locaux, l'ambiance dans les espaces communs et le sourire du personnel. Goûtez un repas si l'établissement le propose, c'est un bon indicateur du soin porté au quotidien. Demandez à consulter le livret d'accueil, le règlement de fonctionnement et le dernier rapport d'évaluation externe. Vérifiez aussi le taux d'encadrement, la présence d'un médecin coordonnateur, la gestion des urgences nocturnes et les modalités de visite des familles.

N'hésitez pas à échanger avec des résidents et leurs proches pour recueillir des témoignages authentiques. Notre checklist complète pour visiter un EHPAD regroupe les 40 questions à poser avant toute signature.

Soins et vie quotidienne

Un établissement varois de qualité se distingue par la richesse de son accompagnement médical et social. Les équipes soignantes se composent généralement d'infirmières diplômées d'État, d'aides-soignants, d'un médecin coordonnateur présent plusieurs jours par semaine, d'un psychologue, d'un kinésithérapeute et parfois d'une ergothérapeute. Pour les résidents atteints de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, des unités protégées spécialisées proposent un cadre sécurisé avec un personnel formé à ces pathologies spécifiques.

La vie quotidienne s'organise autour des repas, préparés sur place dans la plupart des structures varoises, souvent avec une attention particulière portée à la cuisine provençale et aux produits locaux. Les activités hebdomadaires comprennent des ateliers mémoire, de la gymnastique douce, des séances de chant, des sorties au marché ou en bord de mer pour les établissements du littoral, ainsi que des célébrations régulières pour marquer le rythme des saisons et des fêtes familiales. La tranquillité des lieux et la sécurité 24h/24 laissent aux familles un peu de répit tout en gardant un contact étroit avec leur proche.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les établissements varois proposent plusieurs formules d'accueil adaptées aux différentes situations familiales. L'hébergement permanent reste la formule la plus répandue et correspond à une installation définitive dans un logement meublé ou personnalisable, avec l'ensemble des services médicaux et hôteliers inclus.

L'hébergement temporaire, d'une durée de quelques jours à trois mois, répond à des besoins ponctuels très variés :

Convalescence après une hospitalisation avant un retour à domicile

Répit pour un aidant familial en vacances ou hospitalisé

Test grandeur nature d'une structure avant un emménagement définitif

Période de travaux ou d'adaptation du logement familial

L'accueil de jour, enfin, donne à une personne âgée la possibilité de passer la journée dans une structure adaptée tout en rentrant dormir chez elle. Cette formule préserve le lien avec le domicile et soulage les familles qui travaillent. Plusieurs établissements varois disposent de places dédiées, notamment à Toulon, La Seyne-sur-Mer et Draguignan. Notre guide sur l'hébergement temporaire détaille les conditions d'accès et les tarifs moyens pratiqués.

APA, ASH et aides financières en Var

Le financement d'un hébergement en EHPAD mobilise souvent plusieurs dispositifs d'aide complémentaires. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement couvre une partie du tarif dépendance. Elle est versée directement à l'établissement après évaluation du niveau de dépendance par l'équipe médico-sociale du conseil départemental du Var.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) intervient pour les résidents dont les ressources ne suffisent pas à couvrir les frais d'hébergement, sous réserve que l'établissement soit habilité à l'aide sociale. Attention, l'ASH est récupérable sur la succession et fait appel à l'obligation alimentaire des enfants et petits-enfants. Les aides au logement de la CAF, APL ou ALS, peuvent aussi réduire la facture mensuelle de 100 à 400 € selon les ressources et le conventionnement de la résidence.

Pensez enfin aux réductions d'impôts pour frais d'hébergement, à la prestation de compensation du handicap pour les moins de 60 ans, ainsi qu'aux aides éventuelles des caisses de retraite complémentaires. Notre dossier complet sur les aides au financement récapitule l'ensemble des dispositifs mobilisables dans le département.

Pour comparer en détail les 123 maisons de retraite et EHPAD du Var, consulter les tarifs actualisés, lire les avis des familles et organiser vos visites, rendez-vous sur BookingSeniors Var et trouvez la résidence qui correspondra aux attentes de votre proche.