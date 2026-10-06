Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence L'Occitanie ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent donc cumuler ces dispositifs pour réduire le reste à charge. Le service administratif accompagne les proches dans la constitution des dossiers.

Y a-t-il une présence médicale la nuit ? Une équipe de nuit interne est présente en permanence pour assurer la surveillance et les soins courants des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place ; un protocole d'astreinte et de liaison avec les services d'urgence est mis en place pour les situations nécessitant un avis infirmier.