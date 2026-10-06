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Résidence L'Occitanie à Cabriès (13)

4.9 (30)
Maison de retraite / EHPAD à Cabriès (13)
2015 Route de la Bellandière, 13480 Cabriès

Les points forts de l'établissement

Équipe médicale interne pluridisciplinaire 24h/24 Habilitation totale APA, ASH et APL Cadre provençal verdoyant proche d'Aix-en-Provence

À propos de l'établissement

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Résidence L'Occitanie

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Questions fréquentes

Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence L'Occitanie ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent donc cumuler ces dispositifs pour réduire le reste à charge. Le service administratif accompagne les proches dans la constitution des dossiers.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en permanence pour assurer la surveillance et les soins courants des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place ; un protocole d'astreinte et de liaison avec les services d'urgence est mis en place pour les situations nécessitant un avis infirmier.
Quels professionnels paramédicaux interviennent dans la résidence ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue et un ergothérapeute. Un psychiatre intervient en externe selon les besoins des résidents. La résidence ne dispose pas de psychomotricien sur site.

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