Résidence L'Occitanie à Cabriès (13)
4.9 (30)
Maison de retraite / EHPAD à Cabriès (13)
2015 Route de la Bellandière, 13480 Cabriès
Les points forts de l'établissement
Équipe médicale interne pluridisciplinaire 24h/24 Habilitation totale APA, ASH et APL Cadre provençal verdoyant proche d'Aix-en-Provence
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence L'Occitanie
Questions fréquentes
Quelles aides financières sont acceptées à la Résidence L'Occitanie ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Les familles peuvent donc cumuler ces dispositifs pour réduire le reste à charge. Le service administratif accompagne les proches dans la constitution des dossiers.
Y a-t-il une présence médicale la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente en permanence pour assurer la surveillance et les soins courants des résidents. En revanche, il n'y a pas d'infirmière de nuit sur place ; un protocole d'astreinte et de liaison avec les services d'urgence est mis en place pour les situations nécessitant un avis infirmier.
Quels professionnels paramédicaux interviennent dans la résidence ?
L'équipe interne comprend un médecin coordonnateur, une infirmière cadre, des aides-soignants, un psychologue et un ergothérapeute. Un psychiatre intervient en externe selon les besoins des résidents. La résidence ne dispose pas de psychomotricien sur site.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence L'Occitanie
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Les Jardins de Sormiou
4.9 (24)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 910 € par mois
Places disponibles
La Bastide Des Oliviers
4.9 (11)
Vitrolles (13127)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 778 € par mois
Places disponibles
Résidence Marguerite
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 610 € par mois
Places disponibles
Résidence l'Oustaou
4.9 (10)
Plan-de-Cuques (13380)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
Places disponibles
Val de Regny
5.0 (46)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 690 € par mois
Places disponibles
Résidence La Renaissance
4.9 (12)
Marseille (13000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 003 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Cabriès
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marseille(70)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aix-en-Provence(11)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubagne(10)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Arles(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Salon-de-Provence(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Plan-de-Cuques(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Martigues(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marignane(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Ciotat(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Roquefort-la-Bédoule(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maussane-les-Alpilles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Miramas(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vitrolles(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-les-Martigues(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mallemort(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trets(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Rémy-de-Provence(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Gémenos(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Istres(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Cannat(2)