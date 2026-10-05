La résidence dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ? Oui, Les Jardins de Cauderan disposent d'une Unité de Vie Alzheimer de 22 places sur les 70 lits de l'établissement. Cette unité protégée propose un accompagnement adapté aux résidents souffrant de troubles cognitifs, avec un environnement sécurisé et une équipe formée.

Y a-t-il une infirmière présente la nuit ? L'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée, mais une équipe de nuit interne assure une présence continue 24h/24 pour la sécurité et le confort des résidents. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en interne en journée.