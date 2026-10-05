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Residence Les Jardins De Cauderan à Bordeaux (33)

4.8 (19)
Maison de retraite / EHPAD à Bordeaux (33)
207 RUE PASTEUR, 33000 Bordeaux

Les points forts de l'établissement

Habilité APA, ASH et APL pour tous budgets Unité de Vie Alzheimer de 22 places sécurisée Équipe médicale interne avec présence de nuit

À propos de l'établissement

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Residence Les Jardins De Cauderan

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Questions fréquentes

La résidence dispose-t-elle d'une unité spécialisée Alzheimer ?
Oui, Les Jardins de Cauderan disposent d'une Unité de Vie Alzheimer de 22 places sur les 70 lits de l'établissement. Cette unité protégée propose un accompagnement adapté aux résidents souffrant de troubles cognitifs, avec un environnement sécurisé et une équipe formée.
Y a-t-il une infirmière présente la nuit ?
L'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit dédiée, mais une équipe de nuit interne assure une présence continue 24h/24 pour la sécurité et le confort des résidents. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre interviennent en interne en journée.
Quelles aides financières sont acceptées dans cet EHPAD ?
La résidence est habilitée à l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), à l'ASH (Aide Sociale à l'Hébergement) ainsi qu'à l'APL et l'ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent aux familles de mobiliser plusieurs dispositifs pour financer le séjour selon leur situation.

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