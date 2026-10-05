Le Parc des Oliviers à Parempuyre (33)
4.9 (24)
Maison de retraite / EHPAD à Parempuyre (33)
61 rue de Vassivey, 33290 Parempuyre
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Unité protégée Alzheimer dédiée Cadre verdoyant au coeur du Haut-Medoc
À propos de l'établissement
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Le Parc des Oliviers
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Le Parc des Oliviers dispose d'une unité protégée dédiée à la prise en charge des personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité sécurisée propose un accompagnement adapté avec des activités spécifiques comme les ateliers mémoire.
Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ?
L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement), ainsi que l'APL et l'ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge mensuel selon la situation de la personne âgée et de sa famille.
Peut-on bénéficier d'un accueil temporaire au Parc des Oliviers ?
Oui, la résidence propose des séjours en accueil temporaire, en complément de l'hébergement permanent. Cette formule est adaptée pour soulager les aidants familiaux ou pour permettre à un proche de tester la vie en établissement avant un éventuel emménagement définitif.
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