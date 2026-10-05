L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Le Parc des Oliviers dispose d'une unité protégée dédiée à la prise en charge des personnes désorientées et atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de pathologies apparentées. Cette unité sécurisée propose un accompagnement adapté avec des activités spécifiques comme les ateliers mémoire.

Quelles aides financières sont acceptées par la résidence ? L'établissement est habilité à recevoir l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale à l'hébergement), ainsi que l'APL et l'ALS (Aide au logement). Ces dispositifs permettent de réduire le reste à charge mensuel selon la situation de la personne âgée et de sa famille.